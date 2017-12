Boxerský Obr Dobr uctívá Joshuu. Chci to dotáhnout co nejdál, říká Šálek

„Chci to dotáhnout co nejdál. Ale hlavně posunout box v Česku, hodně se to zastavilo. Fanoušci nechodí, je to špatný,“ mrzí ústeckého rodáka s parametry 194 centimetrů výšky, 110 kilogramů váhy.

Když na víkendovém galavečeru v městě svého srdce za necelé tři minuty knokautoval Maďara Lászla Tótha, čtyřicátníka s pupkem, ale i s kupou zkušeností, naplnil tím svou přezdívku Mr. 100 %. Všech svých pět dosavadních soupeřů mezi profesionály uzemnil. Tři klasickým k .o., dva technickým.

„Ale nejrychlejší knokaut jsem dal ještě v amatérech. Myslím, že hned při mém debutu, při prvním boxerském zápase za kadety,“ zašátral v paměti. „Bylo mi patnáct, ale šel jsem supertěžkou váhu. Byla od 80 kilogramů výš, já měl už 94. Odjakživa jsem supertíha.“

Jeho rány uspávají soupeře, jeho postava budí respekt. Vždyť trenér Lukáš Konečný, který Šálka vytáhl k profesionálům, o něm pobaveně tvrdí: „Potřebuje dospět. Ne tělesně, myslím technicky. Tělesně je dospělý už dost. Co nezvládá po technické stránce, dotáhne silou, kterou má opravdu velkou.“

Sošnou figuru nejen zdědil, ale taky ji ještě přiživuje. „Hodně jím, určitě sním půl kila masa denně, a mám dobré geny. Táta byl vysoký,“ přibližuje Šálek. „Taky mám dva strejdy, dvojčata. Hodně cvičí a vzali si mě do svých rukou, když jsem byl malý a tlustý. V posilovně jsem často, zvedám těžké váhy. Dělám základní cviky, mrtvý tah, bench, dřep, shyby.“

Ještě studuje střední průmyslovku, a když jde po chodbě své školy, magnetizují ho pohledy ostatních studentů. „Respekt ze mě mají, ale já jsem strašně hodnej člověk. V životě jsem se nepral!“ přísahá. „Vycházím všem vstříc, nejsem žádný grázl, jsem poslušný.“

Vždyť prý ani neholduje alkoholu: „Nemám rád kocovinu. Když si dám pár piv, další den mě strašně bolí hlava. Od té doby, co mám řidičák, radši jezdím všude autem. A piju jen na narozeniny.“

Prostě Obr Dobr.

Mezi provazy jde přitom za kořistí bez špetky slitování. „Umím pře- pnout. Ring na mě má nepopsatelný vliv, to musíte zažít. Hodně velký adrenalin,“ vykresluje lamželezo. „Necítím strach, ale stres jo, ten je dobrý. Zato když se o něco bojíte, dopadne to většinou zle.“

V boxu se našel a obětuje mu hodně. „Je celkem pilný, chápe, že na sobě musí pracovat,“ podotýká bývalý mistr světa Konečný. „Z tréninku vím, jakou má bombu. Proti Maďarovi ukázal, že na to má, nebylo to lehké a úplně zdravé k .o. Přijdou však těžší a těžší soupeři.“ Ale postupně. „Nechceme ho hned poslat do světa proti někomu ostřílenému, pouštět se teď do dvanáctikolových zápasů je kravina. Ještě nemá ani český titul. Na příští rok možná už něco vymyslím.“

Do budoucna se má prát o velké tituly. „Zatím to brzdím. Ale budeme se snažit vychovat z něj někoho šikovného, v uvozovkách Joshuu nebo někoho takového,“ maluje si Konečný. Brit Anthony Joshua je v profesionálním ringu králem, z trůnu letos sesadil Vladimíra Klička. „Já a nový Joshua? Uvidíme. Je velmi šikovný, můj vzor. On i Kličko,“ vzhlíží k nim teenager Šálek.

Odchovanec ústeckého SKP se boxem živí, patří pod stáj SES Boxing. „Němci měli velký zájem, dali mi nabídku, která nešla odmítnout. Tedy napoprvé jsem ji odmítnul, ale nakonec přijal. Nelituji, jsem spokojený. Změnil jsem úplně kurz, prospělo mi to. Včetně nového trenéra,“ myslí Konečného, který je ras. „Je přísný, ale výborný. Kdo chce se sebou něco udělat, což já chci, zvykne si. Protože v tomhle sportu nerozhoduje, kdo jak vypadá, ale co umí.“