Box a tanec miliard. Zač by stála odveta Mayweather vs. Pacquiao?

Pacquiao opět šampionem Jak slavný Filipínec knokautoval Matthysseho

Filipínský diblík o víkendu lehce získal titul mistra světa welterové váhy, nebohého Lucase Matthysseho knokautoval. Hledá lepšího soka - vybízí ke comebacku Floyda Mayweathera. A když se tihle dají dohromady, peněženky nestačí.

Právě k Američanu Mayweatherovi, mistrovi velkých ran i velkých slov, totiž míří Pacquiaova výzva. Je jasné, o co by šlo: o prestiž, o titulový pás a hlavně o obří peníze.

Jejich mač z roku 2015 v Las Vegas vygeneroval 600 milionů dolarů! Při zpětném pohledu se z těch cifer až točí hlava. Mezinárodní letiště doslova přeplnily soukromé tryskáče, nejlukrativnější místa u ringu stála až čtvrt milionu dolarů.

Co by to ale vlastně bylo za šlágr? Filipínci je 39 let. Oficiálně penzionovanému Mayweatherovi 41 let.

„Pro mě nezajímavá představa. Jsou oba za zenitem. Fajn bývalí boxeři, ale tohle by byl jen další ‚money fight‘,“ říká Marek Šimák, předseda trenérské rady České boxerské asociace. „Pro mě je teď jasně nejlepší Vasyl Lomačenko, ale jednak musí dozrát - a taky je otázka, jestli jsou lidi zvědaví na boxery z postsovětských zemí. S tím se potýkali i oba bratři Kličkové.“

On by v nejnablýskanějším mači planety mnohem radši sledoval třeba mistra světa v těžké váze Anthonyho Joshuu. Pacquiao a Mayweather zápolí ve váhové kategorii od 63,5 do 67 kilogramů.

Jejich údery ale jako by pozlatily cokoli, nač dopadnou. Podobné boxerské duely se staly takřka dokonalou finanční mašinerií: kdo chtěl jejich duel v roce 2015 sledovat v televizi, musel zaplatit 99 dolarů - a takových se našlo 4,4 milionu.

„Což jsme vůbec nečekali. Ale jen se potvrzuje, že když dáte fanouškům bojových sportů to, co chtějí, odpovědí takto,“ pronesl Mark Taffet z televize HBO, která zápas systémem „pay per view“ vysílala.

Ulice filipínské metropole Manily byly po dobu duelu prázdné, kriminalita v jinak divokém městě zmizela. Další stamiliony korun plynuly z prodeje vstupenek přímo do arény a ze sponzorských peněz.

Původní odhady na „jen“ 400milionový zisk v dolarech narostly o dalších 200 milionů. Když se odečetly podíly vysílatelů a sponzorů, zbylo údajně na Američana 240 milionů dolarů a na Filipínce 160 milionů.

Tedy miliardy korun.

Až se nabízí, zda ještě tihle borci na hraně sportovního důchodu potřebují více, případně na co.

„Mayweather by si asi koupil další auta a Pacquiao postavil další domky pro chudé,“ glosuje Šimák dva úplně rozdílné světy aktérů. Zatímco asijské souostroví uctívá svého milovaného a vzorně vychovaného syna, který pomáhá z bídy krajanům, Mayweather se prezentuje jako boxer z karikatury.

Utrácí za luxus, výstřednosti i ryzí hlouposti, ale může si to dovolit. Loni se serval se zápasníkem MMA Conorem McGregorem a utržil tolik, že s ročním výdělkem 285 milionů dolarů skončil nejen v čele nejlépe vydělávajících sportovců, stal se i příjmově nejúspěšnější celebritou planety - před Georgem Clooneym.

Peníze jsou prostě až na prvním místě. A v případné odvetě proti Pacquiaovi by platilo totéž.