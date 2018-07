Premiéru extrémní verze Drásala vyhrál rekordman závodu Jobánek

Drásal má světové parametry, říká vítěz klasické trati rozhovor s Pavlem Boudným Mohl se stát prvním zahraničním vítězem bikemaratonu Drásal, ve finiši v zahradě holešovského zámku však Nizozemec Robbert de Nijs nestačil na Pavla Boudného, který v sobotu na klasické trati završil svůj vítězný hattrick. „Tím, že mezi námi byl cizí jezdec, udělal závod trochu jiný. Nevěděli jsme, co od něho čekat. Ale měli jsme všichni podobnou výkonnost, takže nemohl nikdo odjet,“ povídal Boudný po závodu, který nově spadá do prestižního seriálu World Marathon Series UCI. Díky tomu se na Drásala sjelo hodně zahraničních bikerů. Tušil jste, jaká je jejich kvalita?

Vůbec jsem to nevěděl, protože tyhle kluky nesleduji. Spíše jsem se nechal překvapit. Ale věděl jsem, že nikdo by nás neměl ohrozit. Letos jsme jeli s naším týmem jenom jeden závod série UCI. Tam byla o něco větší konkurence, ale tady jsem měl větší motivaci. Tím, že bydlím ve Slavkově u Brna, tak mě neničí cestování. Za půl hodiny jsem v Holešově, takže i psychicky mi Drásal vyhovuje. Pořadatelé chtějí zažádat o velký šampionát, které pravidelně jezdíte. Jak by Drásal dopadl při srovnání?

Stoprocentně na to má parametry. Jak na Evropu, tak na svět. Mistrovství světa se kolikrát jezdí po polňačkách. Při svých předchozích dvou vítězstvích jste dojel do cíle sám. Teď jste finišovali čtyři. Překvapilo vás to?

Tempo bylo celkem rozumné, nikdo to zbytečně nehrotil, každý věděl, že to bude dlouhý závod. Kilometr a půl před cílem jsem byl rozhodnutý, že před sebe už nikoho nepustím. Dojezd mezi kanály a stromy je tady hodně technický, první pozice je velkou výhodou. Ke konci mi trochu střílel řetěz, takže jsem měl trochu obavy, jestli ho nepřeškubnu. Podrželo mě ale celoodpružené kolo. Jak to skákalo, tak pěkně tlumilo a mohl jsem šlapat v sedle. Na Drásalovi jste vyhrál půlmaraton, klasický maraton. Zkusíte jednou Obra?

Třeba na závěr kariéry si ho dám. Ale na to musí mít člověk výkonnost. Není to jenom tak, že bych si řekl, v létě pojedu Obra. Zatím je pro mě ideální královna tras na 117 kilometrů. Obr je také hodně o psychice. Kdo déle vydrží šlapat, kdo se z toho nezblázní.