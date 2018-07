Šlesingr: Ať Rusové přijedou. Ale podezíravost tam je stále

Biatlonista Michal Šlesingr brzy vyrazí s týmem na třítýdenní soustředění ve švýcarském Lenzerheide.

Až se společně s kolegy z reprezentace vrátí, na konci srpna jej čeká mistrovství světa na kolečkových lyžích v Novém Městě na Moravě. „Úplně bych zapomněl, že tyto závody máme,“ směje se.

Soudě podle startujících v minulých letech je to však spíše šampionát států ze střední a východní Evropy. V letním biatlonu dominují Rusové, již za dvaadvacet ročníků získali 282 medailí.

Přihlášky měsíc před startem ještě nejsou uzavřeny, ovšem dá se předpokládat, že Rusové na Vysočinu dorazí. Ano, jsou to ti Rusové, kvůli kterým Češi nejeli na poslední díl Světového poháru a vůči nimž se v posledních několika měsících z důvodu dopingu ostře ohradili. V čele s Michalem Šlesingrem.

Rusové, proti nimž jste bojovali, teď možná budou v Česku na šampionátu. Není to svízelná situace?

Ať klidně přijedou. Důvody, proč jsme nejeli do Ruska, byly jasně deklarované. I vyšetřování po sezoně, které nastalo v kooperaci norské, německé a myslím i rakouské kriminální policie, nám dalo za pravdu, že to v IBU nebylo košer. Překvapený jsem tím nebyl. Doufám, že to je facka pro federaci a bude to mít pozitivní následky, že dojde k reformaci a budeme fungovat na základech, jakých bychom měli.

Čili problém s tím, že by Rusové závodili v Novém Městě na Moravě, nemáte?

Já s tím nemám problém. Když to tak řeknu, tak sportovec v Rusku je ten nejposlednější článek celého řetězce. Řetězec je poměrně dlouhý. Dovedu si představit situaci, kdy sportovci jako takoví jsou oběťmi systému. Doufám, že se aspoň pokusí to změnit. Četl jsem nedávno docela fajn rozhovor, který na mě působil pozitivně, tuším s Jurlovovou. Prohlásila, že situace je taková, že nestačí vyměnit trenéry, ale že musí dojít ke změnám od základu. To mě potěšilo, že někdo ze sportovců něco takového vůbec řekl, protože to nebývalo zvykem. Snad se chytnou za nos a nebudou přemýšlet, jakým způsobem s tím vydrbávat nadále a lépe. A to, že sportovci přijedou? Sportovec je nejposlednější článek. Kdyby se vzbouřili všichni, tak to můžou změnit. Ale je jich tolik a je tam taková konkurence, že kdyby si jich pár postavilo hlavu a šli proti praktikám, tak by to asi nic nezměnilo.

Bojujete vnitřně se získáváním důvěry k Rusům a jejich čistotě?

Abych řekl pravdu, tak jsem o tom takhle nepřemýšlel. Vůbec mi ještě do hlavy neskočilo, že tady vlastně za měsíc máme mistrovství světa v letním biatlonu a že by mohli přijet Rusové. Nicméně já mám dlouhodobě problém s jakoukoli důvěrou k Rusům a ruským sportovcům. Historie a fakta, která jsou známá, ukazují na to, že Rusové podvádí nejvíc. Tohle se nedá jen tak překročit, ignorovat. Samozřejmě podezíravost tam je pořád.

V minulosti česká reprezentace prohlásila, že se bude snažit minimalizovat riziko, aby vám například nepřimíchali něco do nápojů. Neobáváte se, že by teď mohla přijít pomsta?

Takhle bych se toho úplně neobával. Myslím si, že jsme určitým způsobem v našem prostředí schopni si věci pohlídat, aby k tomu nedošlo. Byl to ale jeden z důvodů, proč jsme nechtěli do Ruska. Pakliže se nejvíce vyhraňujeme proti Rusům, tak když se na to podívám z jiné stránky, tak nejjednodušší řešení, jak se zbavit dotěrných Čechů, je, že na ně hodíme nějakou špínu. Kdybychom jeli do Ťumeně, tak kdo nám zaručí, že do stravovacího řetězce, který nám bude poskytován, nic špatného nepřijde. Respektive budiž, když budeme chodit na jídla společně se všemi ostatními sportovci do hromadné jídelny, tak se catering asi nedá cílit na určité sportovce. Na druhou stranu bydlíme v Rusku na hotelu a dovedu si představit situaci, kdy jsme na tréninku, že tam kdokoliv přijde a něco nám podstrčí. To byla velká obava z naší strany.

Program Mistrovství světa v biatlonu na kolečkových lyžích v Novém Městě Středa 22. srpna

Oficiální zahájení 20.00 Pátek 24. srpna

Smíšená štafeta

junioři (2x 6 km + 2x 7,5 km) 15.30

ženy/muži (2x 6 km + 2x 7,5 km) 18.00 Sobota 25. srpna

Sprint

Juniorky (7,5 km) 11.45

Junioři (10 km) 14.00

Ženy (7,5 km) 16.45

Muži (10 km) 18.45



Neděle 26. srpna

Stíhačka

Juniorky (10 km) 11.15

Junioři (12,5 km) 13.15

Ženy (10 km) 15.45

Muži (12,5 km) 17.30 Pozn.: Všechny závody se jedou ve Vysočina Areně. Vstup je zdarma.

Pověst biatlonu také byla pošpiněna kvůli předsedovi Mezinárodní biatlonové federace Andersi Bessebergovi, jenž měl být údajně uplácen Rusy za přehlížení dopingu prostitutkami a loveckými výpravami. Jak teď vylepšit reputaci?

Upřímně řečeno, já jsem trochu rád, že to prosáklo. Bylo to takové veřejné tajemství. Sportovci, kteří se v biatlonu pohybují, měli leckdy na očích, že pan Besseberg někam odjíždí s mladými dívkami z Ruska. To, že jezdil lovit do Ruska, se taky vědělo. Ale síla a distribuce moci v IBU byla taková, že kdokoli se postavil proti panu Bessebergovi, tak šel od válu, přišel o svoji funkci. Z mého pohledu to byl tak trochu diktátorský režim. Proto jsem rád, že to trochu prosáklo, protože to je příležitost, aby se od toho biatlon očistil. A to, že to zdiskreditovalo biatlon, je pravda. Nedá se s tím nic dělat. Musíme teď ukázat světu, že biatlon chceme dělat lépe a že jsme ochotni projít zřetelnou transformací, aby se to celé obrátilo k lepšímu.

Bude stačit výměna vedení?

Co mám informace od komise sportovců, tak momentálně exekutiva sportovcům naslouchá o něco více. Mám z toho pocit, že se víc začínají zajímat, co si kdo myslí, jak kde funguje. Mají tam už nalinkované změny, k nimž by mělo dojít. Má proběhnout externí audit celého antidopingového procesu. Asi dojde k výměně některých lidí. Bude se volit na kongresu nové vedení. Doufejme, že volby dopadnou tak, abychom ve vedení měli ty nejlepší možné zástupce a že to nebude jen nějaké kupčení s hlasy a dosazení někoho, kdo se někomu bude hodit na ruku. To by bylo špatné. Myslím si, že tím, že biatlon byl zdiskreditován, tak by si na to delegáti mohli dát větší pozor a dělat věci lépe.

Přejděme k letnímu biatlonu. V čem se liší oproti klasickému biatlonu na sněhu?

Člověk se více potí, je to v mnohem teplejším prostředí, není tam sníh. A faktem je, že letní biatlon není zdaleka tak prestižní jako zimní. Řekl bych, že tak trochu skomírá. IBU chvíli letní biatlon ani nějak moc nezajímal. Bylo to populární ve východním bloku, kde asi i byla snaha letní biatlon udržet. Možná to bylo odtud i dotované. Pořádali tam soutěže. Nicméně když se podíváme na to, kdo z elitních závodníků ze zimy jezdí letní biatlon, tak to zdaleka nedosahuje úrovně zimních závodů. Je to pro nás spíše brané jako tréninkový prostředek.

Čím to je, že šampionátu v letním biatlonu se účastní z valné většiny závodníci z východní a střední Evropy?

Zima je natolik těžká a náročná, že člověk potřebuje udělat co nejkvalitnější přípravu na zimu. Nechce si přípravu nabourávat, že by se zaměřoval na akce tohoto typu, na které musí obětovat tréninkový blok předtím. Čili jedním z důvodů je, že to je ovlivnění tréninkového cyklu na zimu. A nevím, jestli to pro ně není zajímavé. Třeba v Německu mají mistrovství Německa na kolečkových lyžích a je to snad otázka dvou nebo tří víkendů. Výsledky se sčítají, na konci jim vzejde mistr. Mají to ale ve své režii. Těžko říct, proč to tak je. Holt koncentrace na zimu je priorita.

Liší se v něčem střelba?

Není to zas tak odlišné. Řekl bych, že to je poměrně podobné. Nakonec jestli máte při střelbě na nohou lyže na sníh, nebo kolečkové lyže, tak to o moc jiné není. Spíš jde o to, že člověk prvně dělá objemy a hodně rychlé, dynamické tréninky. A tréninky se střelbou v maximálním zatížení se kupí až na podzim. To znamená, že na tyto závody člověk ještě nebude tolik rozstřílený v závodním tempu. Jinak to zas taková změna není.

Jaké jsou vaše ambice? Ve sbírce už máte 5 zlatých a 2 stříbra.

Já popravě nevím. V podstatě jsem úplně zapomněl, že ty závody máme. (směje se)

Vážně?

Já se teď koukám na to, že mě čekají tři těžké týdny na soustředění ve Švýcarsku. Tak se upínám na to, abych to tam zvládl, odtrénoval, jak je potřeba. Nekoukám se až tak úplně dopředu.

Od startu letní přípravy trénujete nově pod trenérem Zdeňkem Vítkem a asistentem Andersem Magnusem Bratlim z Norska. V čem se změny projevily?

Ke změně určitě došlo. Zdá se mi, že Zdenda teď jde hodně do síly. Obden máme něco posilovacího. Trochu změnil koncept, jaký jsme měli předtím. Museli jsme si na to zvykat a ještě si na to zvykáme. Je to dané i novým asistentem Andersem, který přinesl z Norska to, že je hodně velký důraz kladen na hluboké stabilizační svaly. Ty pak člověku umožňují jezdit lépe technicky a i ve velké únavě se člověk úplně nezhroutí a udrží si techniku. Tyto svaly odejdou relativně dříve, nejsou tolik trénované. Na tom tedy teď hodně makáme.