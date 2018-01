Do Oberhofu bez Šlesingra. Kdo bude nejlepším střelcem čtvrtého kola?

Početná výprava biatlonistů odcestovala do německého Oberhofu – dějiště 4. kola Světového poháru biatlonistů.



Čtvrté kolo tipovací soutěže iDNES.cz Tipujte nejlepšího biatlonového střelce v Oberhofu.

Celkem šest mužů a stejný počet žen bude uprostřed Durynského lesa bojovat o body do Světového poháru.

Ženská sestava zůstává stejná jako ve francouzském Annecy. České biatlonistky tak v Oberhofu budou startovat v šesti, tedy maximálním počtu míst, které si vyjely minulou sezonu v rámci Poháru národů.

V nominaci jsou česká jednička Veronika Vítková, dále pak Eva Puskarčíková, Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová a Veronika Zvařičová.

Zato mužská nominace doznala změn.

Program SP v Oberhofu Čtvrtek 4. ledna:

12.30 - Sprint žen

Pátek 5. ledna:

14.15 - Sprint mužů

Sobota 6. ledna:

12.15 - Stíhací závod žen

15.00 - Stíhací závod mužů

Neděle 7. ledna:

11.30 - Štafeta žen

14.30 - Štafeta mužů Všechny závody budeme sledovat v podrobných on-line reportážích.

Může za to bolavé koleno Michala Šlesingra, které ho do závodů zatím nepustí a čtyřiatřicetiletý biatlonista se tak do Světového poháru vrátí až následující týden v Ruhpoldingu.

„Michal Šlesingr už trénuje, koleno vypadá v tuto chvíli v pořádku, ale na závodění to ještě není. Bude se s Michaelem Málkem připravovat v Novém Městě na Moravě,“ řekl pro biatlon.cz šéftrenér reprezentace Ondřej Rybář.

Sestavu Ondřej Moravec, Michal Krčmář, Tomáš Krupčík a Adam Václavík z druhodivizního IBU Cupu doplní Jaroslav Soukup s Ondřejem Hoškem.

Byť mají čeští muži ve Světovém poháru vyjeto pouze pět míst, do Německa jich odcestovalo šest. „Na programu jsou štafety a tak trochu spekulujeme s tím, jak ji postavíme. A chceme hrát s více kartami,“ vysvětlil Rybář.

Jaroslav Soukup se do Světového poháru vrací po dvoukolové přestávce. Nominaci si vybojoval především čistým závodem s hromadným startem v úvodním kole Českého poháru.

Soutěž o ceny Tipujte nejlepší biatlonové střelce Kdo v české reprezentaci nejlépe střílí? Hrajte o biatlonové oblečení a části z olympijské kolekce. Tipujte ZDE

To Ondřej Hošek si o nominaci řekl pátým místem ve vytrvalostním závodu v Obertilliachu v rámci IBU Cupu. Když se dvaadvacetiletý biatlonista postaví v Oberhofu na start, zažije premiéru ve Světovém poháru.

„Pro oba kluky je to šance, jak se ukázat před olympijskými hrami nebo evropským šampionátem,“ podotýká Rybář.

I v Oberhofu navíc pokračuje soutěž iDNES.cz o nejlepšího střelce daného kola Světového poháru.

V Östersundu byla nejlepší Lea Johanidesová, v Hochfilzenu střílela nejpřesněji Veronika Vítková a ve francouzském Annecy zase Michal Krčmář.

Kdo zazáří v německém Oberhofu? Začíná se už ve čtvrtek 4. ledna sprintem žen.