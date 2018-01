Moravec v Anterselvě střílel čistě a skončil desátý. Sprint vyhrál Bö

Pouze Bö a Fourcade si v této sezoně Světového poháru biatlonistů dělí triumfy na sprinterské trati a jejich nadvláda pokračovala také v Anterselvě.

Nor přidal první místo k předchozím vítězstvím v Östersundu, Hochfilzenu a Annecy, přestože vleže jednou chyboval. Fourcade, jenž vyhrál poslední sprint v Oberhofu, na něj nestačil, byť sestřelil všech deset terčů.

Sprint mužů Závod jsme sledovali v podrobné on-line reportáži.

Závod ve vysokohorských podmínkách v Jižním Tyrolsku byl zrádný, malebné kulisy klamaly. Chvílemi byl na střelnici klid, pak zase praporky divoce vlály a závodníci častokrát museli korigovat palbu i přímo během střelby mezi jednotlivými terči.



„Při nástřelu byl proměnlivý vítr, ale před startem se přihnaly mraky a praporky si dělaly, co chtěly,“ potvrzoval trenér českých biatlonistů Michael Málek po závodě v rozhovoru pro Českou televizi.

Moravce trápila krční páteř

Mezi osmičku střelců, kteří přesto zdolali deset terčů bezchybně, patřil i Ondřej Moravec. Když vestoje přidal druhou nulu, při odjezdu ze stadionu průběžně vedl. Stejně tak se viděl na vedoucí příčce i v cíli. Běžecky však za nejlepšími zaostával a musel čekat, na co jeho výkon bude stačit. Později vysvětlil, proč to z jeho strany nebylo ideální.



„Ráno mě začala bolet krční páteř. Před závodem jsme na tom zapracovali, bylo to lepší, ale přesto mě to limitovalo. Nemohl jsem jet uvolněný, člověk na to myslí,“ líčil Moravec do televizního mikrofonu.



Nakonec se vešel do desítky, za vítězem Böem zaostal o minutu a 35 vteřin. „V prvním kole jsem běžecky hodně ztrácel. Když jsem viděl čtvrteční sprint holek a tolik jejich chyb, chtěl jsem hlavně střílet čistě,“ říkal Moravec.



Čtyři Václavíkovy chyby vestoje

Další Češi nezářili. Šlesingr si po bezchybné položce vleže pokazil závod dvěma pokusy mimo vestoje. I Václavík začal nulou, ale při návratu na střelnici selhal a vedle pálil dokonce čtyřikrát.

„Katastrofa. Něco takového se mi stalo už potřetí sezoně - po ležce jsem na tom byl velice dobře, ale pak to v klíčové situaci na stojce pod tíhou okamžiku neunesu. Asi je to v hlavě a nedokážu to ukočírovat,“ zlobil se Václavík, jenž má od čtvrtka jisté místo v olympijské nominaci. Přitom dle běžeckých časů se v Anterselvě zařadil na slušnou dvacátou příčku.

Krčmář shodně udělal dvě chyby na obou položkách a Kristejn zapsal dvě chyby vleže.

Norova dominance v běhu

V aktuální sezoně tradiční norsko-francouzské klání o vítězství ve sprinterské disciplíně rozhodl Bö svým dominantním běžeckým výkonem. Nemusel litovat jedné netrefy vleže, protože na trati předčil střelecky čistého Fourcada o 36 vteřin.

Mimochodem, druhý nejlepší běžecký čas měl Němec Doll (35,6 vteřiny za Böem), který tak navzdory čtyřem chybám na střelnici skončil třináctý. Ve sprintu je to nepříliš vídaná kombinace.

V Anterselvě pokračuje Světový pohár sobotním stíhacím závodem žen, od 13.15 hodin se představí i česká čtveřice Vítková, Jislová, Puskarčíková, Davidová.