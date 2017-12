ON-LINE: Světový pohár v Annecy pokračuje. Ženy jedou stíhací závod

S obrovským náskokem 34 vteřin vyběhne do stíhacího závodu vítězka sprintu Anastasia Kuzminová. Za ní se poté vydá suverénka minulé sezony Laura Dahlmeierová a se sedmivteřinovým odstupem pak Vita Semerenková.



První Češka přijde na řadu jako šestnáctá v pořadí – Veronika Vítková na trať vyběhne s mankem 1:32 minuty.

„Ale posun dopředu je vždycky možný, jen se člověk musí trefit,“ říká před startem.

S čtyřiadvacítkou se do stíhacího závodu vydá Jessica Jislová a o tři vteřiny za ní pak Eva Puskarčíková. „Výchozí pozici do stíhačky mám dobrou. Mohl by to být docela zajímavý závod,“ věří.



Poslední českou nadějí pak bude benjamínek týmu Markéta Davidová, která má na startu ztrátu dvou minut a desíti vteřin.

Ženy čeká 10 kilometrů, na kterých střílí čtyřikrát, nejprve dvakrát vleže, poté vestoje. Chyba na střelnici znamená trestné kolo.

Jak závod dopadne, sledujte v naší on-line reportáži.