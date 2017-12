Termín ještě řeší, ale vstupenky na SP biatlonistů už Nové Město prodává

Světový pohár by se měl v Novém Městě uskutečnit v týdnu od 17. prosince, ale o přesném termínu se stále jedná. Organizátoři se ten současný, podle nějž by se mělo závodit až do neděle 23. prosince, snaží upravit.

„Vedeme jednání o posunu termínu. Zájmem je, abychom končili dříve než jeden den před Štědrým dnem,“ tvrdí Vlastimil Jakeš, ředitel soutěží v Novém Městě a člen technické komise IBU.

I proto byl dnes zahájen zatím jen prodej permanentních vstupenek na celý program, prostřednictvím služby TicketLIVE. Na tribuny na stadionu stojí permanentka 1800 Kč, do speciálních sektorů u tratí 600 Kč. Děti do výšky 120 centimetrů mají symbolické vstupné 1 Kč.

Prodej jednodenních vstupenek bude následovat později.

Na rozdíl od již vžité tradice nezačne příští Světový pohár v závěru listopadu ve švédském Östersundu, protože ten později hostí mistrovství světa.

Druhý trimestr v lednu tradičně obstarají Oberhof, Ruhpolding a Anterselva. V tom třetím se pohár po tříleté odmlce vrátí do Severní Ameriky, konkrétně zavítá do kanadského Canmore a do amerického Soldier Hollow (dějiště biatlonových soutěží při ZOH 2002).

Po světovém šampionátu v Östersundu, jenž se kvůli možné termínové kolizi s mistrovstvím světa sjezdařů v Aare tentokrát uskuteční v nezvykle pozdním termínu 7. až 17. března, pak uspořádá pohárové finále Oslo.

Rusko v programu příštího poháru chybí, zda se do něj vrátí v následujících letech je stále tématem diskuzí. Ale pokud by se Tjumeni podařilo znovu získat mistrovství světa 2021, měla by se tam v roce 2020 konat pohárová generálka.

Dosud naposledy hostilo Nové Město pohárové kolo v prosinci 2016, tehdy během čtyř dnů dorazilo 123 500 fanoušků.

Češi mají od technické komise IBU předběžně přislíbeno pořádání Světového poháru ve třech ze čtyř let následujícího olympijského cyklu.

„Pokud by byl tento návrh kompletně schválen, znamenalo by to pro nás optimální stav,“ uvedl Vlastimil Jakeš. „Velké závody bychom ve Vysočina Areně viděli opakovaně, a navíc bychom měli příležitost jeden rok trochu zregenerovat, věnovat se zvelebování areálu nebo pořádání jiných soutěží jako je IBU Cup, mistrovství světa juniorů a podobně.“