A co dál, český biatlone? Otázky a odpovědi o nové éře

1. Nakolik je reálné, že se ještě vrátí Gabriela Koukalová?

To možná zatím neví ani ona sama. Podstoupila nyní vyšetření u profesora Koláře, ten ji však údajně aktuálně nedoporučil žádné terapie, ale raději psychický odpočinek. Do května má zůstat v klidovém režimu, bez tréninku. Pak se rozhodne, co dál. Mohla by být zpět v příští zimě, nebo si dopřát roční (mateřskou?) pauzu, ale stejně tak se už nemusí vrátit nikdy.

2. Co může napomoci k jejímu uzdravení?

Jak už bylo v prosinci naznačováno, nejde pouze o problém fyzický, ale ve hře je také psychika Koukalové. Ve svém rozhovoru pro časopis Glanc to poprvé sama veřejně připustila: „Na konci roku mě lýtka někdy začala bolet, jen když jsem na biatlon pomyslela nebo viděla reportáž ze Světového poháru v televizi. Měla jsem úzkosti a ty pramenily hlavně ze ztráty opory od lidí kolem.“ Proto musí nejprve znovu nalézt víru v sebe sama a v ty, jimiž se v případě návratu u tratí obklopí.

3. Jak by se narovnávaly její vztahy s týmem?

Velmi obtížně. Vyplývá to i z dalších slov Koukalové: „Zanevřela jsem na některé lidi z prostředí biatlonu. Odvrátili se ode mne i ti, o kterých jsem si myslela, že jim na mně záleží. Jako bych byla nějaká věc. Když jsem přestala fungovat, tak mě odložili.“ Nejnověji se hovoří o tom, že mediálně ji bude namísto svazu zastupovat jiná agentura.

4. Jaký bude další osud Ondřeje Rybáře?

Ve středu oznámil, že funkci šéftrenéra skládá. Dosud se nerozhodl, co chce dělat dál. Předseda svazu Jiří Hamza mu nabídl pozici sportovního ředitele svazu spojenou i s prací metodika. „Nemíním o Ondru přijít. Proseděl jsem teď s ním dva dny a udělám vše, aby ho český biatlon neztratil,“ říká.

5. Bude i nadále zachována funkce šéftrenéra?

Ožehavá věc. Byla stvořena v roce 2014 speciálně pro Rybáře. Osvědčila se, jenže měla i svá úskalí, protože trenéři mužů i žen se odnaučovali samostatně rozhodovat. Hamza nevyloučil, že funkci šéftrenéra zruší. „Ale stále jsme se neshodli. Oscilujeme mezi oběma variantami. Může zůstat zachována.“

6. Pokud ano, kdo by mohl přijít na Rybářovo místo?

Tady možná dojde k dalšímu průlomu do dočasných zvyklostí. „Rozhlížíme se a vyjednáváme o trenérech i v cizině,“ naznačil šéf svazu. Může dojít i ke sloučení postu šéftrenéra se střeleckým trenérem, kterého by chtěl angažovat. Rybář by potom ve své nové funkci na svazu (pokud by nabídku přijal) měl s novým šéftrenérem úzce spolupracovat, ale zároveň být i jakýmsi ideovým oponentem.

7. Skončí také Zdeněk Vítek, kouč ženského týmu?

Některé náznaky se v posledních dnech na sociálních sítích objevily. „Ta pravděpodobnost existuje,“ přiznal ve čtvrtek Vítek, očekávající narození prvního potomka. „Ale nic není jasné, teprve se začíná jednat o složení týmů na příští rok.“ Hamza se s ním má sejít dnes.

8. Kdy bude o všech jménech rozhodnuto?

Předseda svazu je přesvědčen, že do poloviny dubna. Vzhledem k zahájení přípravy na další sezonu by delší průtahy byly kontraproduktivní. „Ocitli jsme se pod obrovským tlakem, který vytvořily předchozí úspěchy,“ tvrdí Hamza. „Nemyslím si, že úspěchům je konec. Ale všichni jsme věděli, že přijdou i méně pozitivní situace. Teď jde o to, abychom je ustáli se ctí.“

9. Jak se promění závodnické složení týmů?

„Musíme bezpodmínečně postupně omlazovat,“ říká šéf svazu. Po sezoně končí Jaroslav Soukup a Veronika Zvařičová. Ostatní chtějí pokračovat včetně Michala Šlesingra. On i Veronika Vítková však už s příští olympiádou nepočítají.

10. Je možné, že vzniknou dílčí skupinky reprezentantů, připravující se především pod osobními kouči?

Takový systém praktikovaly Slovenka Kuzminová či Finka Mäkäräinenová, ale v českých podmínkách je nepravděpodobný. „Šlo by o cestu do pekel,“ varuje Rybář. Přesto, pokud by se přece jen vrátila Gabriela Koukalová, může být v jejím případě vzhledem ke složitým vztahům z minulých měsíců i tato varianta ve hře. Sama tvrdí: „Věřím, že jsem ještě poslední slovo neřekla.“