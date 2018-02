Smutná po dalším druhém místě: Musím na tu Brittu už něco vymyslet

Neohroženou vládkyní ženských maratonů je letos švédská závodnice Britta Johanssonová Norgrenová, své největší soupeřce letos nepřipustila ani jedno vítězství. Na letošní Jizerské 50 utrhla jabloneckou závodnici zhruba 15 kilometrů před cílem.



„Člověk by měl být spokojený s druhým místem, ačkoliv... Samozřejmě všichni chtěli, abych vyhrála, jak se mi to podařilo minulý rok, a abych překazila Brittě její šňůru pěti vítězství v řadě. Ale prostě se to nepovedlo, Britta je letos lepší,“ uznala elitní česká běžkyně, která v seriálu Ski Classics v posledních čtyřech sezonách vyhrála celkem 12 závodů.

Byla jste překvapená, že jste s Norgrenovou velice brzy odjely všem soupeřkám?

A ni ne, od začátku se jelo až vražedné tempo. Což mi celkem vyhovovalo. Odjely jsme ostatním, byly jsme vpředu samy dvě, ale potom na nějakém pětatřicátém kilometru, ve stoupání ze Smědavy, mi Britta ujela. Bylo to na vrcholu, kdy nás začali dojíždět kluci.

Jak jste prožívala atmosféru domácího závodu?

Bylo to úžasné. Na trénincích před závodem mi lidé, co mě potkávali, přáli hodně štěstí. Všichni chtěli, abych vyhrála, takže se jim musím omluvit, že to letos fakt nešlo. Na druhou stranu byla ta podpora svazující a byla jsem trochu nervózní, ale závod jsem si užila. I když jsem byla druhá.

Kam Jizerskou 50 mezi slavnými závody typu Marcialongy či Vasova běhu řadíte?

Hodně vysoko. Vasák je samozřejmě nejvýš, jako asi pro každého běžce. Ale Jizerka je hned na druhém místě.

Jak zatím hodnotíte svou letošní sezonu?

Začátek se mi nepovedl podle představ. Měla jsem nějaké zdravotní problémy a jednou se nám nepovedly lyže. Teď jsem na tom, myslím, relativně dobře. S druhým místem z Jizerské 50 jsem spokojená. Ale musím na tu Brittu už něco vymyslet.

Může to vyjít už za dva týdny na slavném Vasově běhu?

Na Vasáku jsem před dvěma lety vyhrála a chtěla bych to zopakovat. Bude to ale strašně těžké. Jede se u Britty doma ve Švédsku, takže na to bude dobře připravená. Ale uvidíme, třeba to tam vyjde.