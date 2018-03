Míjení rozpustilých smolařek. Divá Beth se vrací, kdy bude fit Šafářová?

Napadlo mě, že skončím, přiznala Šafářová Další marodění. Další zmar. Odhlašování z turnajů, postupné ztrácení perně nabrané fyzičky i vypilovaného herního rytmu. Lucie Šafářová se přesto znovu chystá na comeback. I kvůli spřízněné duši Bethanii Mattekové-Sandsové. „Konečně jsem na dobré cestě. Tento týden začínám makat na kondici, takže snad bude všechno dobré,“ řekla v úterním rozhovoru pro iDNES.cz. Jak jste poslední zdravotní patálie nesla psychicky?

Zabraly měsíc, což je dost. Ale už mám čisté testy, takže můžu pomalinku začít trénovat. Musela jste opět užívat antibiotika, že?

Nejdřív jsem měla virózu, načež mi přišli na streptokoka, takže jsem týden brala penicilin, no. Neříkáte si někdy, že už je toho na vás moc?

Jo, už si to říkám. Už toho mám plné zuby. Nejhorší je dřina při vracení na kurt. Natrénujete, připravíte se, dostanete se do herní pohody. Pak zalehnete a po měsíci musíte začít úplně od nuly. Kde do nevděčného boje čerpáte sílu?

Postupně ji sbírám. Tenis mě pořád baví. Chybí mi, když nesmím hrát. Ale ty návraty mi dávají strašně moc zabrat. Čím jsem starší, tím jsou těžší. O to víc bolí. O to míň se mi do nich chce. Co vás motivuje?

Pořád mám nějaké cíle. Hlavně s Bethanií. Ona se dokázala vrátit po tak těžkém zranění, takže by mě mrzelo, kdybych to s ní ještě nezkusila. Takže i díky Bethanii vás ještě fanoušci uvidí na WTA Tour?

Rozhodně. Je moje kamarádka, pozitivní člověk. Inspiruje mě tím, jak miluje tenis, s jakou vervou šla do rehabilitaci po těžkém úrazu a operaci. Jak rychle se dokázala zotavit. Ve sbírce grandslamových titulů vám schází ten wimbledonský. Láká vás hodně?

Určitě. Wimbledon je náš sen. Chtěli bychom ho zkusit vyhrát. Napadlo vás, že byste s tenisem úplně sekla?

Musím říct, že mi tahle myšlenka hlavou prolétla. Tělo mě neposlouchá, jak bych chtěla. Buď jsem zraněná nebo nemocná. Pořád začínám znova a znova. Ale pak jsem si uvědomila, že takhle končit nechci. Jaký máte plán pro nejbližší týdny?

Začínám s kondicí. Uvidím, jak se budu cítit. Postupně se hodlám vrátit na kurt. V dubnu jsem přihlášená do Charlestonu a do Stuttgartu. Záleží na tom, kdy budu připravená. Taky hrajeme semifinále Fed Cupu v Německu, ale netuším, jestli mě kapitán povolá. Po takové pauze nic neočekávám.