Prague Lions obsadili v Berlíně desátou příčku, celkově jsou jedenáctí

Výsledky Global Champions League v Berlíně Týmy: 1. St. Tropez Pirates, 2. London Knights, 3. Valkenswaard United, 4. Berlin Eagles, 5. Shanghaj Swans, 6. Miami Celtics, 7. Rome Gladiators, 8. Scandinavian Vikings, 9. Madrid in Motion, 10. Prague Lions, 11. Parris Panters, 12. Hamburg Giants, 13. Montreal Diamonds, 14. Monaco Aces, 15. Doha Fursan Qatar, 16. Cannes Stars, 17. New York Empire, 18. Cascais Charms, 19. Chantilly Pegasus. Pořadí po 12. závodě: 1. London Knights 269, 2. Valkenswaard United 248, 3. Miami Celtics 185, 4. Scandinavian Vikings 181, 5. Shanghai Swans 180, 6. Rome Gladiators 176, 7. Montreal Diamonds 174, 8. St. Tropez Pirates 166, 9. Madrid in Motion 164, 10. Berlin Eagles 154, 11. Prague Lions 149, 12. Doha Fursan Qatar 137, 13. Paris Panthers 132, 14. Monaco Aces 132, 15. Chantilly Pegasus 106, 16. Cannes Stars 104, 17. New York Empire 102, 18. Cascais Charms 91, 19. Hamburg Giants 90.