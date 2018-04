Velké činy, velké ego. Nová hvězda Philadelphie rozpoutala válku slov

Začal to Ben Simmons. Pro televizi ESPN dost sebevědomě pověděl, že mezi ostatními nováčky nemá vůbec žádnou konkurenci a že by měl být právě on zvolen nejlepším nováčkem sezony.

Na sto procent.

Australský supertalent má na sebevědomí právo. Vždyť jeho čísla snadno snesou srovnání třeba i s Magicem Johnsonem. Ale taková porce jájínkovství se kouše těžko.

Donovan Mitchell je zjevně z takového hodnocení rozpačitý, A tak se před úterním duelem svého Utahu s obhájci titulu Golden State objevil ve velmi zajímavé mikině.

Je na ní uvedena definice nováčka. „Sportovec, který je první sezonou členem profesionálního klubu.“

To je jasná narážka na Simmonse, kterého draftovali Sixers po roce na univerzitě LSU už v roce 2016, ale kvůli zranění nohy ho nechali celý rok stát. A proto může být zvolen po letošní skvělé sezoně nováčkem ročníku.

Třináctka posledního draftu a největší překvapení sezony Mitchell si ale nemyslí, že by Simmons měl být považován za nováčka. Na rozdíl od jiných měl k dispozici spoustu času, aby se na NBA adaptoval.

Oba hráči měli v závěru základní části skvělou formu a táhnou své týmy k co nejlepšímu nasazení pro play off, takže pro novináře to bude volba složitá.

„Dostal jsem nápad a Adidas mi s tím pomohl. Přišlo mi to jako legrace. Moc si cením toho, že jsem vůbec v debatě o nejlepšího nováčka a užívám si to. Máme v týmu jasně nejlepšího obránce a trenéra roku, takže se na individuální ceny moc neohlížím. Když vyhrají Rudy Gobert a Quin Snyder, budu naprosto spokojený,“ říkal po Mitchell po hladké výhře nad Golden State 119:79.

Přitom ještě před několika týdny Mitchell v rozhovoru Simmonse bránil, ale přehlížení ze strany opory Sixers ho zřejmě naštvalo.

„Volba nováčka roku je na novinářích, já nehodlám nikoho přesvědčovat. Není Benova chyba, že minulou sezonu vynechal a letos hraje skvěle. Nechám to na těch, co jim přísluší volit,“ řekl Mitchell v rozhovoru pro USA Today v polovině března.

Skrz sociální média a zvídavé novináře se hned Mitchellova mikina dostala i k Simmonsovi, který zrovna slavil se Sixers klubový rekord patnáctou výhru v řadě.

„Pokud argumentuje, že nejsem nováček a je to jeho jediný argument, tak jsem na tom zřejmě celkem dobře. Nebudu se k tomu dál vyjadřovat,“ odvětil Simmons chladně.

SportsCenter (Twitter) @SportsCenter VIDEO: Ben Simmons isn't fazed by Donovan Mitchell's "rookie" sweatshirt.

Oba hráči - a nejen oni dva - každopádně podávají skvělé výkony a dávají zapomenout na loňský rok, kdy nebyl žádný pořádný kandidát na cenu pro nejlepšího nováčka. Nakonec ji s průměrnými čísly vyhrál už pětadvacetiletý rozehrávač Malcolm Brogdon z Milwaukee.