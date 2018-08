Když dříč zachraňuje sezonu. Muž s královským jménem se dočkal

Sám patří do kategorie „no name“ dříčů. Mužů, bez kterých by se hvězdy cyklistického nebe neobešly.



Je přesně tím typem závodníka, který celou svou kariéru obětuje úspěchu týmu. Jediným závodem, ve kterém může jet na výsledek, se tak často stává republikový šampionát.

Vítězství na něm z roku 2010 byl mimochodem dlouho největší úspěch Bena Kinga.

„Ta opravdová hodnota domestika se nedá vyjádřit v penězích. Můžete dělat svou práci, jak nejlépe umíte, plácají vás po zádech, sem tam dostanete i nějaké prize money, ale nikdy nejste na pódiu,“ vypráví. „Devadesát pět procent pelotonu tohle zná. Ale když děláte svou práci dobře, získáte respekt týmu a lidé si vás všimnou. Já nikdy nebudu závodit jako Sagan. Nebudu hrát prim ve sprintech ani ve stoupáních. Tak jako v běžném životě musíte rozpoznat své schopnosti a podle toho se zařídit,“ říká o své práci devětadvacetiletý cyklista.

On je rozpoznal a podle nich se zařídil.

A v úterý na Vueltě své schopnosti překonal.

Virtuálně lídrem Vuelty

V pelotonu je King jedním z nejoblíbenějších cyklistů vůbec.

Pro své lídry je schopný na silnici nechat duši. A když se něco nepovede? Okamžitě se omluví.

Jako třeba za pád na letošní klasice San Sebastian.

„Je mi upřímně líto cyklistů, kteří kvůli mně dneska spadli. Díval jsem se dozadu po svých týmových kolezích, když mi cyklista vedle mě narazil do předního kola. Je hrozné, když něco podobného ovlivní vás, ale ještě horší to je, když to ovlivní i jiné. Snad jsou všichni v pohodě,“ vyvěsil na Twitteru.

Tam má mimochodem napsáno: Manžel, profesionální cyklista, milovník přírody a čokolády.

Nyní si tam může dopsat: Vítěz etapy na Grand Tour.

V úterý byl součástí devítičlenného úniku, který si v průběhu dne vypracoval až desetiminutový náskok. On přitom v průběžném pořadí na lídra závodu Michala Kwiatkowskiho ztrácel jen 4:33 minuty. Proto také většinu dne virtuálně Vueltu vedl.

„Jasně, že jsem na to myslel. Ale ještě víc jsem chtěl vyhrát etapu,“ vyprávěl.

Také proto zaútočil hned na úpatí závěrečného stoupání na Alfacar.

„Věděl jsem totiž, že mám kolem sebe skvělé vrchaře. Proto jsem to musel zkusit takhle brzo,“ vysvětloval.

Ben King si jede pro největší triumf své kariéry - vítězství na Vueltě.

Spolu s ním vyrazil vpřed jen Nikita Stalnov, který většinu stoupání nechtěl spolupracovat. King se rozčiloval, ale platné mu to nebylo.



Kazašského závodníka přesto v závěru udolal.

„A tím se mi plnil sen. Až do posledních 200 metrů jsem tomu nevěřil. Teď jsem šťastný za to, jak to dopadlo. Jsem šťastný za důvěru, kterou do mě tým vložil, že mi dal příležitost jet na sebe i přesto, že tady jsme hlavně pro Louise (Meintjese),“ soukal ze sebe.

Právě kvůli Meintjesovi to pro Dimension Data bylo hořkosladké vítězství.

Jejich lídr totiž v závěrečném stoupání ztratil dvě minuty na další favority na celkové pořadí a nyní je až čtyřiadvacátý s více než tříminutovým mankem.

Pořád v šoku

Přesto v jihoafrické stáji v úterý večer slavili.

Také bylo proč.

Vždyť tým se celou sezonu trápil.

Tradiční opora Mark Cavendish vyhrála jednu etapu na Dubai Tour. Ben O´Connor se radoval na Tour of Alps, Edvald Boasson Hagen v Norsku. Jinak nebylo moc co slavit

Tým trpěl hlavně na Grand Tour. Cavendish na Tour nepatřil k nejrychlejším, Meintjes Giro nedojel kvůli nemoci. „To mé vítězství je pro tým strašně důležité. Nikdy jsme nepřestali věřit, že to zlomíme,“ říká King.

Už na Giru se ukazoval v únicích, jenže tam žádný do cíle nedojel.

„Navíc polovinu závodu bojoval s antibiotiky,“ doplňuje sportovní ředitel Alex Sans Vega.

Na Vueltě už to tomuto dříči, kterého do Španělska přijela podpořit také žena Jenna, která pracuje jako sportovní reportérka americké společnosti NBC, konečně vyšlo.

Americký cyklista Ben King vítězí ve čtvrté etapě Vuelty.

„I jí děkuji za podporu, že mě přijela do Španělska podpořit. Díky i za další gratulace, četl jsem je všechny!“ děkoval.



Na začátku sezony si King stanovil jediný cíl – vyhrát na Grand Tour etapu. Získat tak výsledek, na který by po konci kariéry mohl být pyšný. „Bylo to něco, v co jsem nepřestával věřit. Pořád jsem doufal, že na to mám potenciál,“ popisoval.

Kdysi vyhrál etapu v Kalifornii. Jindy zase na Critérium International. Z Radioshacku prošel přes Garmin a Cannondale až do Dimension Data, kde má nyní prodloužit smlouvu o další rok.

Díky němu jsou teď v týmu všichni na vlně.

„A já osobně? Jsem pořád v šoku,“ směje se King.