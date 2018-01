Ztráta lyže připravila Novákovou o body, Jakš doběhl třicátý

Závody SP a Tour de Ski v běhu na lyžích v Oberstdorfu - závody volně s hromadným startem Muži (15 km): 1. Iversen 29:49,8, 2. Skar (oba Nor.) -0,4, 3. De Fabiani (It.) -0,9, 4. Cologna (Švýc.) -3,7, 5. Harvey (Kan.) -4,0, 6. Musgrave (Brit.) -4,0, 7. Krogh -4,0, 8. Sundby (oba Nor.) -4,2, 9. Bing (Něm.) -4,9, 10. Manificat (Fr.) -5,2, ...30. Jakš -11,3, 35. Novák -13,4, 38. Knop -14,6, 43. Razým (všichni ČR) -17,2. Průběžné pořadí Tour (po 4 ze 6 závodů): 1. Cologna 1:42,13,1, 2. Usťugov (Rus.) -53,0, 3. Sundby -1:07,6, 4. Harvey -1:23,3, 5. Bolšunov (Rus.) -1:26,7, 6. Poltoranin (Kaz.) -1:35,7, ...22. Jakš -3:18,1, 49. Knop -5:50,1, 55. Razým -6:08,4, 62. Novák -7:15,8. Průběžné pořadí SP (po 14 z 30 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 752 b., 2. Bolšunov 513, 3. Usťugov 507, 4. Manificat 481, 5. Sundby 481, 6. Harvey 436, ...79. Jakš 16, 108. Novák 2. Ženy (10 km): 1. Östbergová 23:16,5, 2. Fallaová (obě Nor.) -1,9, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) -3,2, 4. Von Siebenthalová (Švýc.) -4,1, 5. Nordströmová (Švéd.) -4,4, 6. Fesselová (Něm.) -5,5, 7. Stadloberová (Rak.) -5,8, 8. Kalvaaová (Nor.) -6,5, 9. Sedovová (Rus.) -6,7, 10. Wikenová (Švéd.) -7,1, ...31. Nováková -42,8, 34. Beroušková (obě ČR) -50,5. Průběžné pořadí Tour (po 4 ze 6 závodů): 1. Östbergová 1:19:10,1, 2. Wengová (Nor.) -57,0, 3. Digginsová (USA) -1:56,7, 4. Pärmäkoskiová -2:09,1, 5. Niskanenová (Fin.) -2:34,0, 6. Fesselová -2:39,8, ...13. Nováková -3:23,8, 41. Beroušková -7:21,8. Průběžné pořadí SP (po 14 z 30 závodů): 1. Östbergová 690, 2. Wengová 654, 3. Kallaová (Švéd.) 610, 4. Björgenová 493, 5. Hagaová (obě Nor.) 480, 6. Digginsová 453, ...27. Nováková 84.