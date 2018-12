Kdo zastaví Johaugovou? I v Beitostölenu byla Norka suverénní

Ženy - 15 km volně: 1. Johaugová (Nor.) 37:33,9, 2. Kallaová (Švéd.) -1:05,9, 3. Östbergová (Nor.) -1:06,1, 4. Anderssonová (Švéd.) -1:08,8, 5. Sedovová (Rus.) -1:23,8, 6. Pärmäkoskiová (Fin.) -1:24,1, 7. Něprjajevová (Rus.) -1:27,9, 8. Digginsová (USA) -1:29,6, 9. Hagaová (Nor.) -1:55,1, 10. Roponenová (Fin.) -2:05,9, ...47. Razýmová (ČR) -4:46,5.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 32 závodů): 1. Johaugová 500, 2. Kallaová 369, 3. Anderssonová 359, 4. Östbergová 345, 5. Pärmäkoskiová 305, 6. Bělorukovová (Rus.) 257.