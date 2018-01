Jakš se na volné patnáctce vmáčkl do desítky, Nováková byla patnáctá

SP v běhu na lyžích v Seefeldu závody s hromadným startem Muži - 15 km volně: 1. D. Cologna (Švýc.) 31:37,9, 2. Harvey (Kan.) -1,4, 3. Sundby -2,9, 4. Tönseth (oba Nor.) -5,9, 5. Manificat (Fr.) -7,5, 6. Krüger (Nor.) -7,7, 7. Parisse (Fr.) -8,0, 8. Usťugov (Rus.) -8,4, 9. Bjornsen (USA) -9,3, 10. Jakš -9,5, ...44. Razým -1:20,3, 66. Knop -2:28,5, 85. Rypl (všichni ČR) -3:56,3. Průběžné pořadí SP (po 22 z 30 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 1112, 2. D. Cologna 953, 3. Sundby 935, 4. Harvey 900, 5. Bolšunov (Rus.) 710, 6. Manificat 689, ..35. Jakš 126, 136. M. Novák (ČR) 2, 139. Knop 1. Ženy - 10 km volně: 1. Digginsová (USA) 23:08,5, 2. Wengová -0,7, 3. Hagaová -1,0, 4. Östbergová -8,7, 5. Björgenová (všechny Nor.) -16,7, 6. Stadloberová (Rak.) -16,9, 7. Slindová (Nor.) -19,1, 8. Bjornsenová (USA) -20,5, 9. Von Siebenthalová (Švýc.) -30,3, 10. Niskanenová (Fin.) -31,8, ...15. Nováková -50,7, 42. Beroušková (obě ČR) -1:45,5. Průběžné pořadí SP (po 23 z 31 závodů): 1. Wengová 1346, 2. Östbergová 1147, 3. Digginsová 967, 4. Pärmäkoskiová (Fin.) 837, 5. Stadloberová 731, 6. Kallaová (Švéd.) 690, ...24. Nováková 208, 86. Beroušková 13.