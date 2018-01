Bauerův tým ukázal v tradičním závodě La Diagonela sílu

La Diagonela. Vítězství z loňského ročníku obhajovaly v 65 kilometrů dlouhém závodě laufařské série Visma Ski Classics obě jedničky Bauer Ski Teamu. Kateřina Smutná a Ilja Černousov znovu ukázali, že jim La Diagonela sedí, celý závod se oba pohybovali na čele svých kategorií. Výborný výsledek zajel pro tým lyžařské legendy z Božího Daru také Jan Šrail. Třetí člen výpravy byl v cíli jako druhý nejrychlejší z Čechů a třiadvacátým místem si v prestižním seriálu vylepšil své maximum.

Mužská část La Diagonely se letos začala rozhodovat zhruba v polovině závodu, kdy se utrhla třináctičlenná skupinka.

A nechyběla v ní ani Bauerova jednička - Ilja Černousov. „Dneska byly těžké podmínky, sníh byl pomalý. Takže bylo důležité nenabrat nikde mezeru na nejlepší,“ vysvětloval v cíli ruský závodník hájící barvy českého týmu.

Černousov se držel na čele i poté, co ze skupiny jednotliví závodníci odpadávali, až z ní v posledních kilometrech zbyla jen čtveřice.

Z té měl nejvíce sil lídr seriálu Tord Asle Gjerdalen, Ilja Černousov si pak v pohodě pohlídal druhou pozici. Podruhé se tak probojoval na stupně vítězů v závodě, který se jede v místě, kde několik let žil. „Jsem moc šťastný, je to pro mě samozřejmě speciální závod. Do těch posledních kilometrů jsem dal všechno. Věděl jsem, že na konci se jede do kopce, kde jsem silný. Cítil jsem, že mám šanci, ale Gjerdalen byl dneska lepší a jel opravdu dobře.“ Černousov se díky druhému místu zároveň posunul na průběžnou čtvrtou příčku v celkovém pořadí seriálu Visma Ski Classics.

V něm si polepšila i jeho týmová kolegyně Kateřina Smutná, která převážnou část závodu strávila v úniku se svou největší soupeřkou a vedoucí ženou seriálu Britou Norgrenovou. Pak se k nim dotáhla ještě Švédka Korgrenová a bylo jasné, že právě tahle trojice obsadí stupně vítězů. Pro další prvenství v sezoně si dojela suverénka letošního ročníku Norgrenová, Kateřina Smutná finišovala na třetím místě, a po šesté příčce v předchozím Kaiser Maximilian Laufu se tak vrátila na stupně vítězů. Navíc se posunula v celkovém pořadí na druhou pozici.

Jako druhý nejrychlejší Čech v závodě mužů byl v cíli za 16. Stanislavem Řezáčem člen Bauer Ski Teamu Jan Šrail, který si 23. místem vylepšil maximum v závodech Visma Ski Classics a v celkovém pořadí mu patří 24. příčka. „Je to super, jsem maximálně spokojený a mám z toho radost! Já se úplně necítil, byl jsem trochu oslabený virózou. Ale snažil jsem se být pořád vepředu. Nakonec jsem jel ve druhé skupince i se Standou Řezáčem, který mi pak trochu odjel. To mě mrzí, protože zatím jsem nebyl na závodě nejlepší Čech. Ale to snad ještě přijde!“ smál se sympatický závodník ze Šumavy v cíli.

Bauer tentokrát nestartoval

Šéf týmu Lukáš Bauer, který La Diagonelu vynechal a plnil během ní roli servismana, mohl být po švýcarském závodě velmi spokojený. „Je to skvělé navázání na senzační výsledky z loňského roku, Ilja i Katka jeli celý závod ve skupině bojující o vítězství. Myslím, že Katka si musela spravit chuť po posledním závodě a pro náš tým je to další velký milník. Mít na stupních dva závodníky, to je bomba! Velkou radost mi dělá i Honza Šrail, který zajel svůj nejlepší výsledek. Není to atak na medaile, ale já jsem rád za to, že se posouvá nahoru. Je evidentní, že všichni měli výborné lyže, takže děkuji i servisu.“

Seriál dálkových běhů Visma Ski Classics pokračuje už za pár dní. V neděli se jede v Itálii slavná Marcialonga.