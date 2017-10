Olympiáda je můj velký cíl, přiznává běžec na lyžích Fellner

V létě oslavil Fellner čtyřiadvacet let a také rok spolupráce s Lukášem Bauerem a jeho týmem Pioneer Investments. Pod vedením dlouhodobě nejlepšího českého závodníka polyká velké tréninkové dávky a postupně roste.

„Spolupráce je výborná, je toho hodně, co bych vyzdvihl, celkově je to profesionální přístup v profesionálním týmu. Trénuju s výkonnostně lepšími kluky, pořád tedy musím nějaký deficit dohánět, takže už jen tohle hodnotím kladně. Tréninky jsou samozřejmě velmi bolestivé, ale bez nich to nejde, patří k tomu,“ vypráví Fellner.

Bauer si ho vybral do týmu a nabídl mu dvouletý kontrakt právě proto, že v něm vidí potenciál. „Podle indicií, které mám, je se mnou Lukáš spokojený. Všechno směřujeme k zimě, která pro nás je klíčová,“ přiznává.

Velký olympijský sen dostal základy na jaře, kdy Fellner ovládl seriál Slavic Cup. Jako vítěz má poprvé v životě zajištěný pravidelný start ve světovém poháru.

„Měl bych absolvovat první čtyři závody do Vánoc. Budu se tam chtít předvést v dobrém světle a pokud možno si výsledky zajistit účast na olympiádě,“ prozrazuje Fellner svůj plán, ale hned dodává: „Je to velký cíl a bylo by i pro mě překvapení, kdybych se tam dostal. Ale musím si vysoké cíle dávat, navíc už od jara pro to děláme maximum.“

Hodně bude záležet na formě, s jakou Fellner do sezony vstoupí. Pokud by měl jezdit ve světovém poháru na chvostu, o šanci přijde. „Je to ze začátku sezony, kdy je forma špatně předpovídatelná. Ale pokud to půjde, rád bych tam jel,“ tvrdí odhodlaně.

Na čtyři, pět volných míst v reprezentaci pro Pchjongčchang je kolem deseti uchazečů. A závodník Fenix Ski Team Jeseník v minulých letech českou špičku teprve doháněl. Proto je i teď se svými plány opatrný. „Přede mnou je hodně kluků, kteří jsou na tom výkonnostně lépe a k nominaci o krok blíž,“ uvědomuje si.

Fellnerova výhoda však spočívá právě v možnosti ukázat se ve světovém poháru. „Pokud by se mi podařilo nominovat se na olympiádu, chtěl bych tam zajet slušný výsledek a čestně reprezentovat Českou republiku,“ říká s hrdostí.

Posledním testem a loučením s kolečkovými lyžemi byl nejen pro něj start na mistrovství republiky v Liberci. Při výjezdu na Ještěd si jesenický závodník zopakoval loňské třetí místo. Za vítězným Martinem Jakšem zaostal 52 sekund, na stříbrného Matěje Beňuše jich ztratil osm.

„Dlouho jsem bojoval o stříbro, bohužel v posledních dvou stech metrech mi to uteklo. I tak jsem spokojený, je to velmi těžký závod bez jediného sjezdu, kdy si během čtyřiceti minut nemáte kde odpočinout. V zimě takové závody nejsou, takže je to výborné zpestření,“ pochvaluje si Fellner na prahu sezony, která může změnit jeho život.

Stane se ze studenta Univerzity Palackého olympionik?