Se Švancarou se rozloučili, přesto v Uherském Hradišti futsal kvete

„Jsme ve futsalu patnáct měsíců. Před rokem a půl jsme ani nevěděli, jak se rozehrává a jestli může brankář vyhazovat míč přes celé hřiště,“ připomíná s úsměvem trenér týmu Bazooka Uherské Hradiště Jaroslav Hastík, že tým je po postupu z druhé ligy nováčkem nejvyšší soutěže.

Chrudimi, která z posledních patnácti ročníků pobrala čtrnáct mistrovských titulů, slovácký celek podle očekávání podlehl - 1:4.

„Prohráli jsme se vztyčenou hlavou,“ potěšilo Hastíka. „Je to úplně jiný svět. Hráči Chrudimi jsou profíci, kteří trénují pouze futsal dvakrát denně, kdežto my se sejdeme dvakrát týdně, a to jen s půlkou týmu, zbytek trénuje fotbal. Kluci mají svá zaměstnání nebo studují. Je pro nás složité se mezi sporty ze dne na den přeorientovávat, ale kluci se snaží.“

Například Lukáš Křivánek, který proti šampionům jako jediný skóroval a s deseti body patří mezi nejproduktivnější hráče soutěže, hraje třetí ligu za Otrokovice.

„Proti Chrudimi to byla velká zkušenost. Je to jiný svět, jiný sport. Hrají jako stroje, vědí o sobě,“ líčí 21letý odchovanec akademie Slovácka. „S futsalem nemám žádné zkušenosti. Toto byl můj asi desátý zápas.“

„Futsal mě začal hodně bavit, ale až tady, když se v něm řeší taktika. Běžné hraní v hale s kamarády mě nebavilo, proto jsem vždycky lezl do brány,“ poznamenal další bývalý hráč Slovácka Ondřej Čtvrtníček, který ve 34 letech hraje fotbal v nižší rakouské soutěži a futsalu se věnuje od léta. „Těžíme z toho, že ve fotbale nabereme fyzičku. Futsal je svižnější, jsou potřeba krátké, rychlejší kličky, ne jako ve fotbale si ji dát dlouhou a jít.“

I kouče Hastíka, jenž je zároveň manažerem a asistentem trenéra u fotbalistů Napajedel v krajské 1. A třídě, rozdíl mezi oběma sporty zaujal.

„Futsal je daleko rychlejší, hraje se na malém prostoru, hráči se musí rychleji rozhodovat, je nutné natrénovat některé automatismy. Díky futsalu se mi zdá, že ve fotbalových utkáních včetně ligových se nic neděje, vždyť tady se během minuty pětkrát hraje u každé branky,“ poznamenal Hastík.

Ve druhé lize Bazooka sázela i na bývalého ligového střelce Petra Švancaru, který už ale do nejvyšší soutěže nezasáhne.

„Petr naprosto splnil, co se od něj očekávalo. Pomohl nám dostat futsal v regionu do povědomí, on sám byl nejproduktivnějším hráčem týmu. Na nejvyšší úrovni už to úplně není sport pro veterány. Ale obdobně zajímavému jménu bych se rozhodně nebránil,“ uvedl Hastík.

I bez Švancary ale nemá tým o fanoušky nouzi. A v úvodu sezony se mu daří - po čtyřech kolech je čtvrtý.