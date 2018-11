Nymburk zůstal stoprocentní, ještě mnohem víc si zastřílely Pardubice

Pražský celek přidal čtvrtou výhru - tří z nich dosáhl na palubovkách soupeřů, po bronzovém celku posledního ročníku Pardubicích uspěl i v hale stříbrné Opavy.

„Hosté přijeli do Opavy vyhrát, a to se jim povedlo. Dnes byl na palubovce jen jeden tým. My jsme kromě bojovnosti neměli basketbalově co nabídnout,“ řekl opavský trenér Petr Czudek, jehož muži mají za sebou třetí zápas během pěti dnů.

Nymburk nastoupil pouze se dvěma cizinci, Američany Eugenem Lawrencem a Alexem Davisem, nad Brnem vedl už po půli o 39 bodů. Ve druhé čtvrtině dovolil Jihomoravanům jen pět bodů. Po přestávce dostali příležitost i hráči z lavičky.

Nejlepším střelcem patnáctinásobného mistra byl Jaromír Bohačík s 21 body, jen o bod méně nasázel další reprezentant Vojtěch Hruban.

Po dvou ligových zaváháních zabraly Pardubice, proti Ostravě překonaly stovku už během třetí čtvrtiny a nakonec zvítězily 128:71. Ve svém kádru měly sedm dvouciferných střelců. Dwayne Benjamin přidal k 19 bodům 10 doskoků, Richie Williams zvládl 18 bodů a sedm asistencí. Na ostravské straně má další double double kapitán Petr Bohačík (12 bodů a 14 doskoků).

Děčín urval výhru v Kolíně 105:101 až po prodloužení. Už v základní době mohl duel rozhodnout Ondřej Šiška, ale při obou trestných hodech devět sekund před koncem zaváhal.

Severočechy táhl hlavně Klint Carlson s 26 body a 12 doskoky, Kolínské táhl Petr Šafarčík coby autor 33 bodů.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů - 9. kolo Nymburk - Brno 98:63 (29:12, 56:17, 78:38)

Nejvíce bodů: J. Bohačík 21, Hruban 20, Benda, Davis po 11, P. Pumprla 10 - Geiger 23, Roby 10, Jokl a Stegbauer po 7. Pardubice - Ostrava 128:71 (37:27, 71:44, 103:57)

Nejvíce bodů: Benjamin 19, Williams 18, Jackson, Švrdlík, Škranc a Kohout po 14, McGaughey 11 - Alleyn 17, P. Bohačík 12, Zaharijevic a N. Smith po 11, Stanojevič 10. Kolín - Děčín 101:105 po prodl. (18:27, 46:47, 62:66, 89:89)

Nejvíce bodů: Šafarčík 33, Walton 19, Purifoy 16, A. Thompson 15, Machač 11 - Carlson 26, Šiška a Autrey po 19, Pomikálek 11. Opava - USK Praha 63:74 (14:20, 33:37, 49:54)