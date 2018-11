Parádní drama v Lize mistrů Nymburk nezvládl. V Praze podlehl Bambergu

dnes 20:31

Ouvej, ouvej, to to bolí. Basketbalisté Nymburka v Lize mistrů nezvládli vyrovnaný souboj s Bambergem a v Praze prohráli 78:84. Německý tým tak ve skupině C udělal důležitý krok v boji o postup.

Porážka s bývalým účastníkem Euroligy byla pro Nymburk už pátou v soutěži, což je více než za celou základní část v minulé sezoně. Zkomplikovali si tak boj o postupovou čtyřku, na kterou nyní ztrácejí dvě výhry. Nymburk se v pražském azylu chvíli hledal a v první čtvrtině prohrával o devět bodů. Pak ale zavelel Jaromír Bohačík a šňůrou 9:0 domácí srovnali. Od té doby se hrálo vyrovnané utkání, ve kterém měl mírně navrch český mistr. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Když ve třetí čtvrtině Martin Peterka dvěma trojkami odstartoval nymburskou šňůru čtyř tříbodových košů, vedli domácí dokonce o osm bodů. Jenže pak se jim přestalo dařit v útoku a Bamberg postupně získal vedení zpět. Německý tým těžil zejména ze hry silných pivotů zády ke koši. Elias Harris takto dal dvě minuty před koncem koš s faulem a poslal Bamberg do tříbodového vedení. Nymburk ještě mohl duel zvrátit, ale 20 vteřin před koncem při jednobodovém rozdílu Eugene Lawrence neproměnil nájezd. Při závěrečném pokusu o vyrovnávací trojku přišla ztráta a úmyslný faul, který soupeř využil k dalšímu navýšení skóre. Basketbalová Liga mistrů - 7. kolo Skupina C:

Nymburk - Bamberg 78:84 (20:23, 46:43, 65:62)

Nejvíce bodů: Bohačík 16, Peterka 13, Wright 12, Hruban 9 - Rubit 22, Zisis 14, Harris 13, Jelovač a Rice po 9. Fauly: 22:24. Trestné hody: 31/25 - 26/21. Trojky: 7:5. Doskoky: 40:34. ČEZ Basketball Nymburk : Brose Bamberg 78:84 (20:23, 46:43, 65:62) Sestavy:

Rice, Zisis, Jelovać, Stuckey, Schmidt, Harris, Rubit, Alexander, Heckmann, Taylor, Kulboka, Olinde Rozhodčí: Mazzoni (Itálie), Zurapović (Bosna a Hercegovina), Bissuel (Francie) Tabulka skupiny C Tým Z V P S B 1. Jeruzalém 6 5 1 530:467 11 2. AEK Atény 6 5 1 495:468 11 3. Bamberg 7 4 3 583:565 11 4. Antverpy 6 3 3 506:500 9 5. Fuenlabrada 6 3 3 489:512 9 6. Nymburk 7 2 5 538:582 9 7. Lietkabelis 6 2 4 465:467 8 8. Dijon 6 1 5 426:471 7