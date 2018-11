Svitek nominoval na kvalifikaci o ME všechny opory, vrací se Vyoralová

Basketbalistky mají kvalifikaci velmi dobře rozehranou, vyhrály všechny čtyři zápasy. Stále ale potřebují jednu výhru ze zbylých dvou utkání ve Švýcarsku a v Belgii, která je aktuálně bronzovým týmem Evropy a čtvrtá z nedávného mistrovství světa.

Švýcarky ještě nezvítězily a v Česku prohrály 35:62. Ve Fribourgu proto bude mít český tým jako jasný favorit šanci zajistit si postup. Pak by v Belgii hrál ještě o prvenství ve skupině, ke kterému by stačila i prohra o čtyři body.

„Hodně bychom si to výhrou ve Švýcarsku zjednodušily. Bylo by to lehčí, než kdybychom musely vyhrát s Belgií. Švýcarsko je určitě k poražení, holky už to jednou ukázaly, takže se zaměříme na to, abychom uspěly už ve Fribourgu,“ řekla Vyoralová.

Národní tým se sejde v pondělí 12. listopadu. V pátek pak odletí do Švýcarska, kde v sobotu sehraje zápas proti domácímu výběru od 17:30. Utkání v belgickém Kortrijku je naplánované na středu 21. listopadu (20:30).

Národní dres oblékne poprvé od ME 2017. Následně se rozehrávačka pražského USK Praha zranila a musela vynechat celou sezonu. V tomto ročníku už nastupuje v domácí soutěži, i když v Evropské lize zatím na šanci čeká. „Musím to zaklepat, ale koleno drží. Jsem v plném tréninku a všechno absolvuji bez omezení,“ řekla čtyřiadvacetiletá sestra reprezentačního rozehrávače Tomáše Vyorala.

Oproti předchozím nominacím chybí rozehrávačka Kateřina Bartoňová či křídlo Veronika Voráčková, která stále řeší spor s USK ohledně svého odchodu na americkou univerzitu a je bez herní praxe. Místo ní bude o konečnou nominaci bojovat další mladá křídelní hráčka Kristýna Brabencová.