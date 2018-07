Basketbalistky KP Brno poznaly jediného soka, na další musí čekat

„Bude to oříšek pro trenéra, protože do poslední chvíle nebude vědět, na koho se připravit. A ještě náročnější to bude po logistické stránce, protože cesty se musí zařizovat dlouho dopředu, jinak se nedoplatíme,“ říká klubový prezident Richard Foltýn.

Favoritem skupiny bude poražený z dua Benátky-Riga, které si to rozdá o Euroligu. Čtveřici pak doplní naopak vítěz eurocupové kvalifikace mezi francouzským Nantes a belgickým Lutychem.

„Tipujeme, že budeme hrát s Rigou a Nantes, ale to se teprve uvidí. Každopádně naše skupina nebude mít outsidera. Jeden z týmů, co bojuje o Euroligu, bude zřejmě na vyšší úrovni, za ním můžeme skončit druzí i čtvrtí,“ předpovídá Foltýn, jenž by se rád na čtvrtý pokus podíval do play-off.

Jeho přáním je cesta do Nantes, do nějž přestoupila bývalá královopolská hráčka Michaela Stejskalová-Zrůstová. „Navíc do nedalekého Rennes jezdíme pravidelně na mládežnický turnaj, který jsme letos vyhráli. Díky tomu máme v oblasti přátelské kontakty,“ odhaluje Foltýn.