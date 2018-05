Z Pardubic je teď outsider. V Opavě se zkusí zmátořit

Dalších 6 fotografií v galerii Pardubický rozehrávač Viktor Půlpán (uprostřed) v souboji s Radovanem Kouřilem (vlevo) a Kryštofem Vlčkem z Opavy. | foto: Michal Klíma, MAFRA

Přirozeně se to promítlo i do kurzů sázkových kanceláří. Pardubičtí basketbalisté doma na Dašické nezvládli ani jeden z úvodních dvou zápasů semifinále play off s Opavou, a tak je nasnadě, že bookmakeři před odvetami - které se navíc hrají ve Slezsku - jasně favorizují jejich soka.