Basketbalisté Olomoucka už s Opavou nechtějí prohrát

„Doma jsme ani v základní části nechtěli příliš prohrávat, Opava nás ale pokaždé před našimi fanoušky vyškolila. V poháru a pak i v lize. Máme jí co oplácet. Pokusíme se o vylepšení dosavadní vzájemné bilance,“ plánuje Predrag Benáček, kouč Olomoucka.

Opavě v předchozím ligovém utkání s Pardubicemi scházela trojice Jakub Šiřina, Luděk Jurečka a Lukáš Bukovjan, jejich případné absence ale Benáček nechce rozebírat.

„Spekulovat o tom, kdo proti nám nastoupí a kdo ne, by se nám určitě nevyplatilo. Čeká nás prostě jeden z nejlepších týmů soutěže, který bojuje o druhé místo v tabulce. A my se budeme snažit podat co nejlepší výkon a uspět. Nechceme doma s Opavou celou sezonu prohrávat,“ uvedl kouč Olomoucka.