Královští sokoli rozjeli sezonu bez chyby, chtějí opět finále

Letos v létě navíc přišli o dlouholetou oporu, pivot Tomáš Kiršbaum ukončil kariéru a v týmu po osmi letech chybí.

Přesto už první tři zápasy ukázaly, že hradečtí Královští sokoli zdaleka nechtějí ustoupit z pozic, které si v minulých ročnících v 1. lize vybojovali. První tři zápasy základní části vyhráli a jako jediní zůstali ve skupině východ bez porážky. „Cíl zůstává stejný jako v minulých sezonách, chceme se probojovat do prvoligového finále,“ netají trenér hradeckého týmu Lubomír Peterka.

Královští sokoli - umístění v minulých sezonách 2016/17 - 1. místo, v baráži neuspěli s Prostějovem 2015/16 - 2. místo, v baráži neuspěli s Jindřichovým Hradcem 2014/15 - 2. místo, v baráži neuspěli s MMCITÉ Brno

Týmu pod jeho vedením se to podařilo v pěti posledních sezonách. V prvních z nich se už nehrálo, v dalších dvou Hradečtí prohráli, loni v něm poprvé uspěli. „Máme hodně podobný kádr jako v minulé sezoně, takže jiný cíl než se o finále pokusit znovu ani nemůžeme mít,“ řekl kouč. Cesta k němu ale bude přece jen trochu jiná než v minulé sezoně. Jednak byl tým z „české“ západní skupiny přeřazen do „moravské“ východní, kde mu českou společnost dělá jen Synthesia Pardubice. A jednak se změnil systém závěrečné fáze soutěže, místo Final Four čtyř nejlepších se bude soutěž až do konce rozhodovat v klasických sériích zápasů.

Před případným play-off se ale tým musí dobře popasovat se základní částí. Zatím se mu to daří, porazil všechny tři soupeře, pro dva z nich - Šlapanice a Orly Prostějov - to je zatím jediná porážka.

Bezchybnou bilanci bude nyní tým hájit v nedělním domácím zápase se silným Zlínem a hlavně za týden v Ostravě v duelu s tamními Snakes. „Toto družstvo asi bude patřit k favoritům, hlavně proto, že posílili o Kouřila a Bujnocha,“ poznamenal Peterka.

V létě však posílili i Královští sokoli. Nahradit zkušeného Kiršbauma by měl Jan Jiříček, borec se zkušenostmi z Děčína a Ústí nad Labem, klubů z nejvyšší soutěže. Nejvíc se zatím ukázal v posledním zápase, v Olomouci nastřílel 29 bodů, nejvíc ze všech.