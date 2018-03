Hradecké basketbalistky: Nemáme důvod si nevěřit. Přesto čekají tuhý boj

Nakonec to ale dopadlo jinak. V posledním kole jim totiž nečekaně pomohly jejich rivalky z Trutnova. Slavii porazily a výše zmíněné výhody přisoudily Hradci. Díky tomuto výsledku totiž Lvice nakonec obsadily při stejném počtu bodů čtvrté místo, Slavii přeskočily díky lepším vzájemným zápasům této sezony.

„Překvapilo nás to hodně. Už jsme připravovovali plakáty na sobotní domácí zápas, místo toho hrajeme doma už ve středu,“ rád přiznal Miroslav Volejník, šéf hradeckého klubu, „i když nám Slavia pro čtvrtfinále zůstala, každopádně tohle pro nás je velká výhoda.“

Ženská basketbalová liga Čtvrtfinále play off

středa: HK - Slavia Praha (18.00)

neděle: Slavia - HK (17:00)

úterý 27. 3.: HK - Slavia (18.00) Případné další zápasy:

čtvrtek 29. března v Praze a sobota 31. března v Hradci Králové Skupina play out

Pořadí: 1. Trutnov 28 bodů, 2. Strakonice 26, 3. SBŠ Ostrava 25, 4. Technic Brno 24. Program Trutnova:

Ostrava - Trutnov (středa 18.00), Trutnov - Ostrava (pátek 23. 3.), Trutnov - T. Brno (neděle 25. 3.), Trutnov - Strakonice (úterý 27. 3.), Strakonice - Trutnov (středa 4. 4.), T. Brno - Trutnov (neděle 8. 4.)

Ženská basketbalová liga letos řešila obsazení čtvrtfinále opravdu až do závěru. O dvou dvojicích (USK Praha – Karlovy Vary, Nymburk – Slovanka) bylo jasno již delší dobu, složení dalších dvou dvojic mohlo ovlivnit poslední kolo v případě, že by v brněnském derby vyhrály Žabiny nad KP. Nestalo se tak a do programu play off tak zasáhla jen výhra Trutnova nad Slavií tím, že jí a Hradci vyměnila pořadatelství.

„Slavie je sice velmi těžký a kvalitní soupeř, ale máme důvod si na ni věřit,“ poznamenal Volejník před zítřejším hradeckým startem série. Obě družstva se totiž v této sezoně utkala třikrát, v obou ligových i v jednom pohárovém byly úspěšnější Lvice. „Sice jsme v lednu dokonce dvakrát vyhráli v Praze, jednou v lize, jednou v poháru, ale play off bude trochu o něčem jiném,“ připomněl Volejník.

Přesto Hradec může ve svůj prospěch přidat i další údaj. Ve čtvrtfinále se se Slavií obhájkyně loňského stříbra za poslední čtyři sezony utkají už potřetí, předcházející dvě série vyhrál. V té první před třemi lety k tomu ale potřeboval maximální počet pěti zápasů.

Do dnešního čtvrtfinálového vstupu budou mít Lvice k dispozici všechny hráčky. „Nějaké zdravotní problémy byly, některé hráčky v posledních zápasech chyběly. Ale měli bychom teď být kompletní,“ hlásil před včerejším závěrečným tréninkem hradecký šéf a zároveň asistent trenérky Ptáčkové.