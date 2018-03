Věřily jsme, že to zlomíme, říkala Minarovičová po utkání se Slavií

Start druhé půle? Minarovičová opět jako první z hradeckého týmu střílí na koš, opět zpoza hranice tříbodového koše.

Na rozdíl od začátku zápasu ale byla úspěšná. Vyrovnala tím na 36:36 a zahájila obrat zápasového skóre. Hradecké Lvice třetí čtvrtinu o 12 bodů vyhrály a udělaly tím rozhodující krok ke konečné výhře 81:62, po níž pojedou v neděli do Prahy za stavu 1:0 na zápasy.

A Minarovičová? Koš z úvodu druhé půle jí dodal klid, takže za prvních šest minut nastřílela 13 bodů, trojku trefila hned třikrát.

Co se stalo o přestávce, že jste se střelecky tak proměnily?

Nevybavuji si nic mimořádného. Spíš jsme řešily obranu, protože jsme dostávaly dost bodů. A to se povedlo, po přestávce nám Slavia dala jen 28 bodů.

Naopak střelba se začala dařit vašemu týmu i vám osobně. Něco jste změnily?

Neřekla bych. Bylo to asi i tím, že první poločas se nám moc nepovedl. O obraně jsem už mluvila a ani střelba nám nešla. Někdy to prostě tak je, že to do koše nepadá. Věřily jsme ale, že to zlomíme, a to se také povedlo.

A může se říct, že jste k tomu dala signál vy. Za první poločas dva body, za šest minut druhého jste jich napočítala třináct. Máte vysvětlení?

Fakt nevím, ale jsem za to ráda. Avšak zdaleka jsem nebyla sama, kdo se začal trefovat, proto jsme si získaly ten náskok.

Slavia po přestávce zdaleka tak nestíhala. Čím to podle vás bylo?

My jsme se zlepšily a také asi máme širší a vyrovnanější kádr. Navíc se jí dost brzy zranila jedna z Američanek Bellocková a i když v závěru nastoupila, bylo to na ní znát.

Máte za sebou úvodní krok, zbývají ještě dva. Co očekáváte v neděli v Praze ve druhém zápase?

To teprve uvidíme, ale doufám, že potvrdíme, že se nám proti Slavii v této sezoně daří. Porazily jsme ji už počtvrté, v lednu se nám to krátce za sebou podařilo i u ní. Myslím si, že to bude podobný zápas jako teď, my jen musíme začít dřív, vlétnout na ně hned od začátku.

Jak berete výsledek brněnského derby, v němž Žabiny vyhrály první zápas?

Přemýšlely jsme o tom v kabině. Kdyby to Žabiny dotáhly a my také postoupily, tak bychom se v semifinále vyhnuly USK Praha a to by bylo jen dobře. Byl to ale zatím jen první zápas, takže to je ještě daleko.