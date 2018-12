Utkání hvězd NBL skončilo po obratu o bod, padaly pětky a zářil Dunans

Exhibiční utkání ve vyprodané hale Královka začalo tradičně téměř bez obran. Oba celky měly dostatek prostoru pro efektní smeče a v nich se trumfovali zejména Tomáš Pomikálek na straně Mazáků a Javonte Douglas za Mladé pušky.

Oba celky se také často snažily o střelbu za pět bodů téměř z poloviny hřiště, která byla novinkou letošní exhibice, ale dlouho neúspěšně. Ve třetí části se přece jen trefili Devante Wallace a Jakub Šiřina.

„Když jsem to před zápasem zkoušel, tak se mi to zdálo hrozně daleko. Ale jsem rád, že jsem jeden ze dvou úspěšných střelců. Do normálních zápasů bych to ale nedával. Stala by se z toho bramboračka,“ uvedl Šiřina.

Zápas se postupně proměnil ve smečařskou exhibici Dunanse, který už během zápasu parádně zarazil míč do koše s prohozením pod nohou. Navnadil se tím na soutěž ve smečování, ve které porazil všechny vyzyvatele.

Za závěrečný pokus po odrazu z čáry trestného hodu dostal plných 50 bodů.

„Kluci byli dobří, takže jsem se musel hodně snažit. Tohle jsem zkusil poprvé a vyšlo to. Moc jsem si to dnes užil. Byla to skvělá akce,“ radoval se Dunans.

Právě on se stal i hrdinou závěru utkání, kdy Mladé pušky dokonaly obrat. Lamb Autrey sice poslal Mazáky 20 vteřin před koncem do vedení, ale Dunans po individuální akci srovnal, a protože byl při nájezdu faulován, dostal k dispozici ještě trestný hod, z nějž zaznamenal vítězný bod.

„Moc jsem chtěl vyhrát. Devadesát procent výhry jde za mnou, protože jsem tým namotivoval. Měl jsem proslov, ale nechal bych si ho pro sebe,“ vtipkoval po utkání vítězný kapitán Bohačík, který Dunanse vynechal při vybírání základní sestavy. „Také jsem se mu omlouval. Když jsme hráli s Olomouckem, tak on byl zrovna zraněný, takže jsem ho vůbec neznal. Kouč Sanders ale měl dobrou ruku, když ho doplnil na lavičku,“ dodal.

Závěrečný zápas roku si užil a věřil, že podobně se bavili i fanoušci. „Těžko si to neužít, když přijde plná hala. Bylo to podobné tomu, jako když hrajeme s reprezentací. Bylo to celou dobu vyrovnané, tak snad to bylo pro lidi atraktivní,“ řekl Bohačík.

„Je škoda, že jsme neudrželi bodový náskok a mladí nás nekompromisně trestali. Bylo to ale kvalitní a napínavé utkání a diváky jsme snad potěšili,“ dodal za Mazáky reprezentační rozehrávač Šiřina.

Soutěž o nejlepšího trojkaře ovládl pardubický Donovan Jackson, který v semifinále nastřílel 20 a ve finále dokonce 22 bodů z 30 možných. Porazil tak i nejlepšího střelce ligy Palyzu (17 a 19 bodů). „Vždy se mu povedla první pozice, kdy dal šest bodů, což zvedá sebevědomí. Byl to dobrý souboj. Finále 19:22 je důstojné a odpovídá to střeleckým kvalitám,“ řekl Palyza.

Soutěž jeden na jednoho ovládl další hráč Olomoucka Javonte Douglas, který vyhrál všechny tři souboje a ve finále zdolal nejlepšího trojkaře Jacksona 4:0, když využil výrazného výškového rozdílu. „Tohle je má první účast v takové soutěži, ale jsem zvyklý hrát hodně jeden na jednoho. Finále pro mě bylo celkem snadné, protože to vyšlo, že jsem hrál na výrazně menšího protihráče,“ dodal Douglas, který si odnesl odměnu tisíc eur.

Hráči celkem při utkání předvedli 38 smečí a tři smeče po nahození (alley oop). Díky tomu se společně s příspěvky od fanoušků vybralo 32.300 korun na charitativní projekt Bez faulů.