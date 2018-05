Ústecký šéf Hrubý: Chceme nový formát ligy, stávající je cesta do pekel

„Dlouhodobá vize vedení ALK je, aby se zachoval stávající formát s dělením po základní části na výkonností skupiny A1 a A2. My bychom se ale chtěli vrátit ke čtyřkolovému systému,“ avizuje Hrubý.

Proč?

Dělení na A1 a A2 je nešťastné. Osobně mi není jedno, co se dělo v té druhé skupině a v play out. Není mi jedno, že USK porazilo Ostravu skoro o 50 bodů a Brno Ostravu téměř o šedesát. Nemělo to úroveň. Tím nechci snižovat výkony týmů, ale je to jen odraz systému, který se nastavil. Bohužel musím konstatovat, že to je degradace nejvyšší soutěže. Nelobbuju za dva tři kluby, ale na ligu se dívám komplexně jako na celek. Jsem rád, že naše čtvrtfinále s Pardubicemi bavilo lidi, že je bavilo i semifinále Opavy s Pardubicemi. Ale liga má také druhý konec.

Takže chcete návrat ke čtyřkolovému formátu?

Ano. Dal jsem takový protinávrh. Zatímco při dělení na výkonnostní skupiny se odehraje v dlouhodobé části 32 zápasů, při čtyřkolovém systému to bude 44 utkání. A protože je termínů 49, maximálně by se vyšlo vstříc týmům, které budou hrát evropské poháry. Do termínovky se dají zakomponovat i dlouhé zájezdy. Čtyřkolově už jsme hráli a všem se to osvědčilo, všichni byli spokojení. Návštěvnost byla obrovská, hráči i diváci byli rádi.

V čem je to lepší formát?

Když pominu Nymburk, který nás dobře reprezentuje na evropské scéně, tak od 2. do 9. místa se liga vyrovnala. A každý může porazit každého. Už letos se ukázalo, že rozdělení na skupiny byla škoda. Třeba i v našem případě. Někdo může oponovat, že jsme se do A1 mohli probojovat. Ale tam vejde jen šest týmů. Přišli jsme o derby s Děčínem, Kolín by taky někoho z A1 nachytal. Soutěž by byla zajímavější. To jsou hlavní argumenty pro obnovení čtyřkolového systému. I v návaznosti na to, že hráče platíme a horkotěžko sháníme peníze. Nevidím důvod, proč nenechat kluky hrát a lidi bavit. Největší odměna a měřítko úspěchu je, když máte narvanou halu. Bohužel rozdělení na A1 a A2 se odrazilo na celkovém produktu NBL, lidi nechodí, je to škoda. Přitom mají hlad po kvalitním basketu a my jim ho nedáváme. Vždyť třeba prvoligový hokejový Slovan Ústí, s kterým bojujeme o diváky, odehraje 52 utkání za kratší dobu a nikdo nic neřekne. Doufám, že všechny kluby se zamyslí nad myšlenkami z našeho návrhu a půjdeme vstříc divákům, aby bylo víc atraktivních zápasů.

Už jste to nakousl: co únava?

Vnímáme, že kluci z reprezentace by měli velký zápřah. Ale v tuhle chvíli páteř národního týmu tvoří hráči z ciziny a z Nymburka. Když se sečte minutáž našeho nejvytíženějšího hráče Pecky a nejvytíženějšího hráče Nymburka, tak ten z Nymburka odehrál o třetinu míň času. Navíc je lepší prohrát ve čtyřkolovém než dvoukolovém systému, kde nemáte čas to napravit. Víme, že i tenhle formát má hluchá místa, ale to mají všechny systémy. Ve čtyřkolovém však převažují plusy nad minusy. Co se dělo v A2, je scestné, na to se musí reagovat, jinak je to cesta do pekel.

Nymburk by podle vašeho návrhu hrál všechny zápasy?

Ano. Vzhledem k tomu, jak v Evropě hrál, máme automaticky druhé místo v Lize mistrů bez kvalifikace. My jsme rádi, že Česko má dva zástupce v Evropě. Je potřeba jim vyjít vstříc v termínové listině, ale je nutné si i uvědomit, že soutěž má 12 týmů a ne jen dva, co budou v pohárech. I zbývajících deset má enormní touhu hrát zápasy. A čtyřkolový systém je cestou k uspokojení všech stran. Už dopředu je dané, že se formát ligy zamkne na delší dobu, na dva tři roky. Takže tahle členská schůzce je dost zásadní.