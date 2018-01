Basketbalistky USK chtějí v Belgii vybojovat čtvrtfinále Euroligy

Pražanky mají shodnou bilanci jako třetí Bourges, to však má lepší vzájemné zápasy. Na třetí místo posune USK jen výhra v Belgii a zároveň porážka Bourges se Šoproní.

O postupové čtvrté místo mohou české mistryně přijít jen za předpokladu, že prohrají, Bourges uspěje v Maďarsku a Galatasaray vyhraje ve Francii. Pak by se rozhodovalo mezi USK a Galatasarayem, který má lepší vzájemné zápasy.

Pokud však USK prohraje, Galatasaray vyhraje a Bourges v Maďarsku neuspěje, budou mít všechny tři celky shodnou bilanci. Rozhodovala by tak minitabulka, podle které by o dva body zůstal mimo postup istanbulský celek.



Aby svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové nemusely spoléhat na výsledky ostatních zápasů, chtějí porazit Castors Braine a oplatit mu nečekanou domácí prohru 67:68. K tomu se potřebují zlepšit oproti poslednímu utkání se Šoproní, které jim vůbec nevyšlo a prohrály 61:77.

„Pro nás je jediná varianta a to, že musíme vyhrát v Belgii. To slovíčko musíme bývá někdy problémem, ale věřím, že to hráčky vyhecuje k daleko lepšímu výkonu než proti Šoproni, který by nám v Belgii měl stačit,“ řekla trenérka Hejková.

Belgický celek dosud vyhrál jen tři duely a je poslední ve skupině. Doma porazil Polkowice a Villeneuve a uspěl na půdě USK. Tehdy se Pražankám nedařilo přizpůsobit se metru rozhodčích a sbíraly fauly, zejména nejlepší střelkyně Amanda Zahuiová. Naopak v dresu Castors Braine se dařilo bývalé hráčce USK Anetě Šteinbergaové.

Lotyšská pivotka je klíčovou hráčkou belgického týmu spolu s Američankou Celeste Trahanovou-Davisovou. Mezi další důležité postavy patří rozehrávačka Marjorie Carpreauxová, její spoluhráčka z belgické reprezentace Antonia Delaereová či ukrajinská pivotka Olesia Malašenková.

Zápas bude zajímavý i z toho pohledu, že o deset dnů později vyzve česká reprezentace doma Belgii a na obou stranách jsou hráčky, které se mohou znovu potkat.

Pokud by hráčky USK nepostoupily, poprvé od roku 2013 by se nedostaly mezi osm nejlepších celků soutěže a přešly by do Eurocupu, kam jdou pátý a šestý tým skupiny. V případě postupu ze čtvrtého místa je ve čtvrtfinále zřejmě čeká překvapivý lídr skupiny B Yakin Dogu Istanbul. Pokud poskočí na třetí místo, narazí na Jekatěrinburg, či Fenerbahce Istanbul.

Zápas v Charleroi začne ve středu od 20:15.