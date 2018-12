„Tým Z“ splnil americkou misi. Teď vyklidí pozice Dream Teamu

Uznávaný odborník nedostal zrovna exkluzivní materiál, nýbrž „tým Z“, neboť USA do kvalifikace o mistrovství světa musely kvůli novým pravidlům bez hráčů NBA.

Ale i tahle parta odložených a přehlížených uspěla. Po výhře v Uruguayi má jistotu, zemi posunula k velké show.

A nestěžuje si. Naopak.

„Většina z nás si nikdy nemyslela, že by mohla dostat šanci obléci americký dres. Být v týmu, který zařídil postup, pro nás znamená vážně dost,“ řekl rozehrávač Travis Trice.

On i další parťáci působí v G League, zjednodušeně farmářské soutěži NBA. Struktura se pořád buduje, ne všechny týmy mají zastoupení - a občas to není nic spektakulárního, South Bay Lakers hrají v kalifornském městě El Segundo v tělocvičně pro 750 diváků...

„Byla to úžasná zkušenost. Nikdy jsem třeba nepotkal kouče s takovým citem pro detail,“ pochvaloval si Trice.

Tato věta vystihuje mnohé.

Van Gundy vedl v NBA New York Knicks a Houston Rockets, USA dotáhl loni k vítězství na americkém šampionátu, působil jako expert televize ESPN.

To pětadvacetiletý Trice charakterizuje sám sebe takto: „Snažím se ostatní převýšit chytrostí, znalostí hry. Nikdy jsem nebyl nejsilnější, nejrychlejší a vůbec ne nejlepší.“

Fanoušci v Evropě si mohli naplno užít aspoň některé kvalifikační bloky, proto za Česko na podzim naskočil i Tomáš Satoranský. Na nedávné duely proti Francii a Rusku už měl trenér Ronen Ginzburg zase k dispozici okleštěný mančaft bez jediného Čecha v NBA či bez opor z Euroligy, pořád to ale bylo lepší než práce Van Gundyho.

Ten skládal kádr znovu a znovu.

Vyzkoušel 46 jmen. Na duely prot iArgentině a Uruguayi měl ve dvanáctce nominovaných jen tři muže, co už v kvalifikaci předtím naskočili.

„Čekal jsem větší kontinuitu, to je bez debat,“ řekl Van Gundy. „Některé týmy NBA nám ohromně pomohly, jiné vůbec. Totéž platí pro celky G League nebo agenty. Naučíte se, kdo s vámi sdílí vášeň. Kluci do toho ale dali vše. Všichni jsme byli jen dobrovolníci.“

Basketbalový Team USA je přitom jednou z nejcennějších reprezentačních značek planet. Podobně vybrakované oddíly předvedli světu naposledy hokejisté na olympiádě v Pchjongčchangu, kam kvůli neochotě NHL uvolnit hvězdy přijely v lepším případě „béčkové“ či „céčkové“ týmy. Kanadě chybělo celkem 422 hráčů z elitní soutěže!

Sestřih ze zápasu Uruguay - USA, který poslal Američany na světový šampionát:

Trice se protloukal i libanonskou ligou, podobné osudy nabízeli další. Za odměnu dostali životní zážitek - kouč to měl těžší. Van Gundy kývnul na nejistou misi proto, že trenér pro MS Gregg Popovich v NBA šéfuje San Antonio Spurs. „Dělal to za pár drobáků a byl úžasný,“ ocenil jej Popovich. „A víte proč? Protože miluje trénování. A chtěl to udělat pro svoji zemi.“

Hezká vlastenecká slova. Snad si na výběr odložených někdo vzpomene i v září 2019, kdy bude americký kolos plný hvězd v Číně jednoznačně mířit za světovým zlatem.