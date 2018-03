Nejdřív jim vycházelo vše. Pak svitavští basketbalisté v Opavě selhali

Přitom to zprvu vůbec nevypadalo špatně. Svitavy ovládly první tři čtvrtiny a zdálo se, že směřují za výhrou. „Přijeli jsme do Opavy hodně koncentrovaní. Měli jsme dobrý taktický plán, který nám vycházel tři čtvrtiny. S tím jsem byl absolutně spokojený,“ hodnotil část utkání na pozápasové tiskové konferenci kouč Svitav Lubomír Růžička.

V poslední čtvrtině se ovšem Turům základy pro dobrý výsledek úplně zbortily.

„Rozhodujícím momentem byly první dvě minuty poslední čtvrtiny. Opava měla šňůru 8:0 a dostali jsme se do křeče. K tomu nám nepadaly střely, měli jsme 18 ztrát... Je jasné, že Opava přes nás musela projít,“ litoval Růžička.

Na svitavskou kabinu začíná doléhat i fakt, že se vůbec nedaří vyhrávat ve venkovních soubojích.

„Naposledy jsme venku vyhráli 30. listopadu. Na klukách už je trošku vidět nervozita,“ nezastíral Růžička. Ten však závěrečnou větou shrnul, že je lepší prohrát teď než později v play off.

Opava nakonec vyhrála o 4 body. Zdálo by se, že všichni v týmu mohou být spokojeni s dalším vítězstvím v A1. Tým je na pohodovém druhém místě s pětačtyřiceti body. Pro srovnání - Tuři jsou se čtyřiceti body pátí.

Trenér Opavy Petr Czudek měl však k dobré náladě hodně daleko. „Hráli jsme sice bojovně, ale zároveň hrozně hloupě. Vůbec jsme nezachytili začátek zápasu. Všude jsme byli pozdě, s týmem to bylo jak s malými dětmi,“ soptil.

Czudek také v utkání sledoval jeden zajímavý minisouboj, se kterým nebyl spokojený už vůbec.

„Od té doby, co Svitavy postoupily do nejvyšší soutěže, jsme je neporazili v doskocích. Vytyčil jsem v kabině jako dílčí úspěch, že v tomto zápase by se to konečně mohlo povést. Ale opět jsme byli horší,“ vyčítal hráčům Czudek.

S kritikou směrem ke svému týmu si opravdu nebral žádné servítky. „Ty doskoky? Náš výkon v nich by se dal přirovnat k plivanci hráčů do mé tváře,“ povzdechl si trenér Slezanů.