Ginzburg a jeho vize: Chci víc mluvit s hráči, máme na velké věci

Roky u Nymburka jsou oficiálně minulostí. „Hezký dárek od hráčů,“ usmál se Ginzburg, který se s týmem rozloučil vysokou výhrou v Lize mistrů nad Arisem Soluň. Loni jej nezviklala ani možnost odejít do Ruska, klubu z Polabí byl dál věrný. Teď ale zvolil ryze reprezentační variantu.

„Měl jsem dokonce dvě nabídky a odmítl je, což pro mě bylo těžké. Ale cítil jsem odpovědnost za národní tým. Když jsem k němu přicházel v roce 2014, cítil jsem, že máme na něco velkého - a teď mám stejný pocit zase,“ říká uznávaný basketbalový trenér; cílem jeho snažení má být Eurobasket 2021. „Jasně, musí se sejít hodně věcí. Ale když se to sejde...“

Dostat k práci čtyři roky, to je pro trenéra důvěra i luxus. Co by mělo být v ideálním případě výsledkem?

Když jsem v roce 2015 řekl, že můžeme bojovat o hry v Rio de Janeiru, tehdy to byl pro všechny šok a smáli se mi. A vidíte (Češi došli do olympijské kvalifikace). Teď do toho jdu s tím, že máme mladé hráče plus čtyři až pět kluků, co mohou být tou dobou na vrcholu: Veselý, Satoranský, Balvín, Jelínek... Můžeme být lepší než na mistrovství Evropy 2015.

Tedy projít do čtvrtfinále, případně ještě dál?

Můžeme dokázat velké věci. I s tím, že bychom tým posílili o cizince; skoro všichni v Evropě nějakého mají, aspoň jednoho. Třeba i Slovinci teď na zlatém evropském šampionátu (doplnil je Anthony Randolph z Realu Madrid). Pokud se naši mladí hráči zlepší a budeme k tomu mít kvalitní zahraniční posilu, máme na velké věci.

Tohle vás přesvědčilo, abyste odešel z Nymburka, což byla podmínka?

Každý ví, že opouštím velký klub, velmi dobrý tým. Po řadě diskuzí a přemýšlení jsem se rozhodl vrátit se k tomuto projektu. Hlavním důvodem pro mě je, že to bude velké dobrodružství. Bude to dlouhý proces, je potřeba udělat hodně věci mimo palubovku i na ní.

Co by to mělo znamenat?

Chceme vědět o tom, jak se hráči mají, co mají za problémy. Komunikovat s nimi, navštěvovat je. Ukázat jim, že za nimi stojíme. Podporovat je. Pomoci jim zařídit extra tréninky, budou-li chtít. Taky bychom rádi, aby bývalí hráči národního týmu, třeba Radek Nečas nebo Luboš Bartoň, přispěli tím, že budou ukazovat mladým, co znamená být součástí reprezentace.

Letos na Eurobasketu chyběla Česku řada opor, omluvenky platily za nejpalčivější téma. Nový přístup má pomoci, aby se to neopakovalo?

Zaprvé, tohle je job můj a celého managementu. Ale pojďme hráč po hráči. Petr Benda ukončil kariéru. Pavel Pumprla byl zraněný, jinak chtěl reprezentovat. Blake Schilb mi poslal dopis s tím, že ho to moc mrzí, že je to jeho chyba a že by za Česko rád ještě hrál. Ondřej Balvín byl zraněný, Jan Veselý unavený. Jen u Davida Jelínka to bylo jiné: chtěl hrát více.

Nemrzelo vás, že třeba euroligový šampion Veselý odmítl?

Jan je výborný basketbalista a dobrý člověk. Někdy se stane, že jste po tak náročné sezoně prostě unavení, bez sil. Jsem si jistý, že pokud budou do roku 2021 vyřešeny problémy s Euroligou, jejíž zástupci teď nemohou reprezentovat v kvalifikaci o mistrovství světa 2019, bude s námi.

Když jste zmínil kvalifikaci: boj o MS začíná už v listopadu...

Půjdeme v ní krok za krokem. Nedáme tam hned jen mladé, chceme mix talentovaných a zkušenějších hráčů. Rádi bychom prošli aspoň z první skupiny, ale hlavním cílem je mistrovství Evropy 2021.

V tomto vám letošní neúspěšný Eurobasket, kde Češi obsadili až 20. místo, vlastně paradoxně trochu pomohl, ne?

Sešlo se to tak, že čtyři až pět kluků, co měli být jen náhradníky, hráli hodně - a hráli dobře. Peterka, Kříž, Bohačík, Kyzlink, Šiřina. Musíme tomu čelit: nelze čekat, že budeme pokaždé ve čtvrtfinále mistrovství Evropy. Veškeré problémy českého basketbalu vycházejí z toho, že máme talenty, ale ne dostatečné množství hráčů. Péče a zájem o mladé naděje může ovlivnit i to, že bude chtít více dětí hrát basket.

Upřímně: nebude vám scházet každodenní práce v klubu?

I proto jsem si bral tolik času na rozmyšlenou. Samozřejmě, že mi to bude chybět; počítám, že už za měsíc, za dva. Ale zase se můžete koncentrovat na specifičtější věci. Navíc už to není jako dřív, s kvalifikačními termíny v průběhu sezony bude prostor k práci přibývat.

To, že se vaše práce může zhodnotit až za pár let, je i ošidné, ne?

Uvidíme. To, jak dobré či špatné rozhodnutí jste udělal, se vždycky stejně ukáže až zpětně. Takový už je život. Jsme na startu něčeho nového: potrvá to, chvíli budeme nahoře, chvíli dole. Ale práce mimo palubovku se nakonec zhodnotí i na ní.