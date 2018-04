Nečas s Pardubicemi vyhlíží proti Ústí postup: Nestresujeme se

„I když jsme v Ústí prohráli třetí zápas série, Sluneta pořád potřebovala dvě výhry. Proto jsme si nepřipouštěli žádný stres,“ srovnával Nečas. „Teď tam pojedeme stejně naladění jako před oběma předchozími utkáními venku. Na tom se nic nemění. Musíme se zaměřit na to, abychom makali a dodržovali, co chceme. Pak to přijde,“ věřil před duelem, který se hraje v neděli od 18 hodin.

Přesně tak se Beksa zařídila ve čtvrtečním pátém čtvrtfinále, po němž má nad Ústím navrch 3:2 na zápasy.

„Do druhé půle jsme vstoupili slušně, získali jsme dvouciferný náskok. Ústí jej sice pak stáhlo, ale potom jsme dali důležité koše a utrhli se na ten rozdíl znovu, čímž jsme získali psychologickou výhodu. Ten zápas jsme dohráli tak, jak by se mělo,“ líčil 37letý borec.

Ze začátku to přitom na nějakou velkou pohodu vůbec nevypadalo, Beksa se soužila při střelbě a zachraňovaly ji jen útočné doskoky. „Myslím, že za míčem jdeme dobře v celé sérii a vytváříme si tak další šance, což je důležité,“ komentoval to pivot Nečas.