Opavští basketbalisté doufají, že v ligovém finále obstojí

„Postupně jsme si nastavovali hlavy na finále,“ řekl opavský trenér Petr Czudek. „Ale je to těžké. Zatím to moc není. Věřím, že do pondělka to zvládneme.“

Opava je poslední tým, který ve finále Nymburk porazil. To už však je 15 let!

Tehdy, jak upozornil Petr Czudek, na tom byly oba celky opačně - Opava měla samé reprezentanty a Nymburk se teprve rozjížděl.

Má tedy nynější opavský celek nějakou šanci uspět? „Ta je vždycky. A pokud se naskytne, musíme ji okamžitě využít,“ upozornil Czudek.

„Uvidíme, jak bude soupeř připravený. Jde o zkušený mančaft, z něhož máme respekt. Nemůžeme do finále jít s tím, že jsme druzí a ty nadcházející zápasy nějak odehrajeme a bude konec sezony. To bych nechtěl, to bychom dehonestovali čtvrtfinálovou i semifinálovou sérii. Doufám, že budeme Nymburku dobrým soupeřem a finále bude kvalitní.“