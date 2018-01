Výsledek jako z NBA, usmíval se po výhře Močnik z Olomoucka

„Čekal jsem vyrovnané utkání, které se bude rozhodovat v posledních pěti minutách. Netrefil jsem - rozhodovalo se v posledních pěti sekundách. Musím uznat, že štěstí bylo na naší straně,“ oddechl si trenér Predrag Benáček, jehož tým výhra udržela v bojích o účast v nadstavbové skupině A1.

Ostrava nastoupila oslabená, na poslední chvíli ze sestavy vypadl i pivot Petr Bohačík, přesto byla zpočátku překvapivě lepší. V průběhu první čtvrtiny měla až jedenáctibodový náskok a vedla ještě i na začátku poslední periody.

„I v okleštěné sestavě jsme díky bojovnosti drželi krok. Stačilo trefit poslední střelu a mohli jsme vyhrát. Byla to taková houpačka. Několikrát jsem si myslel, že už nás Olomoucko zlomí, vždy se ale tým dokázal vrátit a mohl až do závěru hrát o vítězství. Škoda, že se to nepovedlo,“ posteskl si kouč Nové huti Dušan Medvecký.

Divokému výsledku odpovídaly také individuální výkony. Pivot Charles Mitchell si vylepšil svá maxima na 33 bodů, 18 doskoků a osm získaných faulů. Rozehrávač Jan Močnik si vylepšil počet úspěšných střel, když dal šest trojek.

„Výsledek je jako z NBA,“ usmíval se zkušený rozehrávač. „Z pohledu obrany to ale zase tak hezké není. Naštěstí se nám podařilo zvítězit. Proto nám počet obdržených bodů nebude tak vadit,“ dodal Močnik.