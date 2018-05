Přání basketbalistů Svitav: Opět se ukázat v Pardubicích

„Nálada je bojovná a na utkání se těšíme,“ předesílá Bohumil Kysílko ze svitavského klubu. „Kromě toho, že se hraje o třetí místo, je to také atraktivní krajské derby. Očekáváme tedy plnou halu a věříme, že nám naši fanoušci pomohou sérii vrátit do Pardubic. Uděláme pro to všechno.“

První střetnutí na Dašické pardubická Beksa vyhrála o šest bodů 71:65, nebyl to však nějak dominantní výkon. Naopak; i když svěřenci trenérů Levella Sanderse a Tomáše Bartoška v závěru neprožívali přehnané stresy, naznačil, že o se o bronzové medaile bude ještě tvrdě soupeřit.

A Beksa si ve žhavém svitavském kotli v neděli od 17:15 hodlá odpustit chyby, které ji v její hale srážely.

„Oproti prvnímu zápasu potřebujeme zlepšit obranný doskok a odstavování svitavských hráčů,“ uvedl trenér Bartošek.

„Zmínil bych také důležitost lepší komunikace a rotace v obraně. Několikrát jsme nechali otevřenou pozici Pavlu Slezákovi, který to nekompromisně trestal a svými trojkami udržel Svitavy ve hře. Naším cílem pro další utkání je nedávat tolik prostoru svitavským střelcům z perimetru; také budeme chtít zamezit domácím hráčům ve skórování z přechodové fáze,“ plánoval Bartošek.

Ani jeho tým nehlásí žádné absence, nepočítáme-li dlouhodobé marody Davida Škrance a Scotta Martina, který už před časem odletěl domů do Spojených států.

Pokud by se v neděli ve Svitavách nerozhodlo, musel by sérii „rozseknout“ třetí duel, který by se hrál v úterý od 18 hodin v Pardubicích.