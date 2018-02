Derby počtvrté. Chceme, ať je králem severu Děčín, hecuje Kroutil

„Pro nás je to zápas roku,“ tvrdí ústecký marketingový manažer Vladimír Hejl. Jeho Sluneta vypravuje pro své fanoušky autobus.

Ve středu tabulky jsou mužstva namačkaná jako sardinky a ze šesti celků dostanou dva černého Petra, který je vystrnadí do výkonnostně slabší a divácky méně zajímavé skupiny A2. Ústí je zatím na 4. místě s 30 body, Svitavy, Kolín, Děčín a Olomoucko jich mají 29.

Jenže pozice Ústí je zrádná, má totiž vražedný los. Zbývají tři kola a Sluneta končí s velmistrem Nymburkem a na půdě třetí Opavy.

„Očekávám více než jindy bitvu o každý míč a každý metr palubovky,“ avizuje ústecký trenér Antonín Pištěcký. „Úspěch nám zajistí pouze tvrdá práce po celých 40 minut. Nemůžeme si dovolit vypadnout z rytmu po delší časový úsek, a to ani na jedné polovině hřiště.“

Děčín ve Final 4 narazí na Pardubice Mohlo to dopadnout líp, ale i hůř. Basketbalistům Děčína páteční los Final 4 domácího poháru přisoudil v semifinále tradičního rivala z Pardubic. Jejich zápas finálový turnaj otevře. Druhou dvojici vytvoří lepší z tandemu Nymburk – Opava, které jejich dvojutkání teprve čeká, a pořadatelské Svitavy. Pohár vyvrcholí o víkendu 17. a 18. února, vítěz dostane 100 tisíc korun, stříbrný celek si přijde na 60 tisíc, bronzový na 40 tisíc a čtvrtý dostane 20 tisíc. Ačkoli Pardubice letos v lize září a Děčín kolísá, jejich bilance vyznívá pro vicemistry. Doma Válečníci druhý tým tabulky přetlačili 74:73, v lednu dokonce uspěli na pardubické palubovce 72:67.

Letos Pištěckého Sluneta vládne nad Děčínem 2:1 na zápasy. Doma vicemistry s velkou pompou v lize přemohla 81:75, další dva střety se odehrály před pár dny ve čtvrtfinále poháru. Válečníci doma zvítězili o šest bodů, venku o bod rupli, což jim k postupu do Final 4 stačilo.

„V krátkém časovém sledu se potřetí utkáme se Slunetou. A myslím, že se fanoušci obou týmů mají na co těšit,“ zve děčínský trenér Pavel Budínský do hlediště jeho Armex Sportcentra. Derby vypukne dnes v 18 hodin.

„Obě pohárová utkání přinesla zajímavý a kvalitní basketbal, v tomto utkání jde oběma týmům o důležité body v boji o skupinu A1. Proto znovu očekávám bitvu na ostří nože, musíme být precizní v exekuci na obou polovinách hřiště a já pevně věřím, že nám naši fanoušci pomohou střetnutí dotáhnout do vítězného konce.“

Jenže větší vítězná nutnost je na straně Ústí, neboť jeho odvěký konkurent finišuje s nejslabšími dvěma celky, tedy s Jindřichovým Hradcem a Ostravou. A ústecký pivot David Šteffel burcuje: „Nebudu opakovat stálá klišé o derby, bude to opět tvrdé a bojovné utkání. Bude důležité nenechat si soupeře odskočit na větší bodový rozdíl a naopak ho neustále udržovat pod tlakem. S ubývajícím časem by se na straně Děčína mohla dostavit nervozita, což by hrálo do karet nám.“

Děčín by si rád udělal klidnější závěr základní části. „Troufnu si říct, že tohle derby bude ze všech těch tří nejdůležitější,“ míní rozehrávač vicemistrů Lukáš Feštr. „Doufám, že přijde plná hala a fanoušci nás budou hnát od první minuty za vítězstvím.“

Nejen místo v elitní šestce, ale i neoficiální titul krále severu je v sázce. „Je to pro nás prestižní, vždycky chceme být králem severu my,“ hecuje děčínské křídlo Filip Kroutil. „Ústí hraje dobře, cizinci se povedli, hlavně Robinson. Bere na sebe nejtěžší momenty a rozhoduje, díky němu je Sluneta výš než loni.“ Bude po dnešním žhavém derby stále výš než Děčín?