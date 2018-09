První cíl je Liga mistrů. Pak se lze bavit dál, říká pardubický Kohout

„Budeme z toho žít po celý rok. Není to nic, co by hráči úplně milovali, ale je to potřeba,“ řekl 27letý Kohout po týmovém focení.

Do týmu přišli hned čtyři noví Američané, k tomu mladí hráči, jako Lukáš Brožek nebo Ondřej Výcha. Docela výrazný zásah do kádru.

Určitě, je tu mnoho nových tváří. Je to znát, bude to chtít nějaký čas, než se sehrajeme. Ale myslím, že jsme na dobré cestě. Američané vypadají, že jsou v Pardubicích rádi, i mimo hřiště zapadli bez problémů. Mladíci pak přinesli spoustu energie, je vidět, že chtějí hrát a poprat se o místo v sestavě. Z mého pohledu se to zatím jeví dobře.

Na turnaj do Polska včetně Benjamina a Půlpána Úvodní dvě přátelská utkání pardubické basketbalové Beksy na Slovensku proti Handlové a bratislavskému Interu (výhry 89:84 a 77:71) ještě promeškali. Pětadvacetiletý americký křídelník Dwayne Benjamin, jejž s ohledem na košatou kštici nejen na hřišti rozhodně nepřehlédnete, musel do republiky teprve přiletět; 22letý český rozehrávač Viktor Půlpán zase byl na soustředění s národním mužstvem před dalšími mači v kvalifikaci o mistrovství světa 2019. O víkendu na turnaji v Polsku však již oba budou trenéru Sandersovi k dispozici. Pardubice v sobotu nastoupí proti pořádajícímu MKS Dabrowa Gornicza, o den později se pak na palubovce postaví celku TBV Start Lublin.

Dosud jste odehráli dva přátelské zápasy, v Handlové a v Bratislavě s Interem. Ani v jednom vám nevyšel úvod, ale nakonec jste vždy zvítězili. Co vám ta utkání ukázala?

Samozřejmě spoustu věcí, na kterých musíme pracovat. Byly to klasické první zápasy, ve kterých to herně skřípe, poznáváme se. Ale zároveň tam byla i řada prvků, o které se v sezoně můžeme opřít. Přesvědčili jsme se, že tým nějakou kvalitu a potenciál má.

S jakými očekáváními osobně půjdete do sezony?

Hned na startu nás čeká důležitý dvojzápas, kvalifikace o Ligu mistrů. Na ten se teď soustředíme. Chceme udělat maximum pro to, abychom se do ní probili. Potom se můžeme bavit dál.

Ve čtvrtek 13. září od 18 hodin hraje v Pardubicích česká reprezentace včetně Tomáše Satoranského a Jana Veselého proti Rusku, ale vás už den nato čeká přípravný duel v Mnichově s euroligovým Bayernem. Zápas národního týmu proto, coby diváci, budete naživo těžko stíhat, ne?

Mám pocit, že na Bayernu hrajeme až večer a jedeme až 14. Tudíž bychom se snad mohli jít den předtím na kluky kouknout.

Je to velké lákadlo, že?

Jasně, takový basket se do Česka nedostane za několik let, navíc se hraje tady. Pro nás to bude velká příležitost zafandit reprezentantům, které všichni dobře známe.

Prve jsme mluvili o dřině v přípravě. Předcházela jí nějaká příjemná dovolená?

Jo. Po sezoně jsme tu ještě celý červen trénovali, ale potom přišel červenec, měsíc odpočinku, na který se všichni těšíme. S přítelkyní jsme byli jak po Česku, tak i v zahraničí.

Prozradíte kde?

V západní části Sicílie, nedaleko Palerma.