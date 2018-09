Basketbalové Olomoucko má s Palyzou chuť i na medaili

Během letní pauzy se vystřídali na Hané čtyři zahraniční basketbalisté. Do kabiny přišli Američané T. J. Dunans, Xaver Smith, Javonte Douglas a Slovinec Jure Pelko. Nahradili Charlese Michela, J. C. Fullera, Filipa Šepu a Darka Čohadareviče. Z cizinců zůstal pouze slovinský rozehrávač Jan Močnik. Klub navíc získal také reprezentanta Lukáše Palyzu. Z mládežnického týmu BCM Orli Prostějov přešel do ligového výběru pivot Lukáš Sychra, člen širšího kádru národního týmu do 20 let.