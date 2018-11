Nymburk v Lize mistrů přivítá Bamberg, Opava nastoupí v Bonnu

Nymburk musí podruhé v sezoně opustit své domovské sportovní centrum kvůli nevyhovujícímu zázemí a soupeře přivítat v Praze. Po Aténách to bude Bamberg, který patří k přímým konkurentům v boji o postup ze skupiny. Dosud vyhrál tři ze šesti zápasů, a pokud by se Nymburku povedlo zvítězit, dotáhl by se na něj v tabulce.

Bamberg je devítinásobný německý mistr. Naposledy v bundeslize triumfoval loni. V minulé sezoně vypadl v semifinále s pozdějším vítězem Bayernem. Hru má založenou na rozehrávačích se zkušenostmi z Euroligy Nikosi Zisisovi a především Tyresi Riceovi, který v roce 2014 dotáhl Maccabi Tel Aviv k triumfu v Eurolize a byl zvolen nejlepším hráčem Final Four. S průměry 16,3 bodu a 5,3 asistence je hlavní hvězdou Bambergu.

K dalším oporám patří americký pivot Augustine Rubit, Stevan Jelovač a zajímavou postavou je Litevec Arnoldas Kulboka, kterého český skaut Jakub Kudláček doporučil Charlotte draftovat do NBA a který byl v minulé sezoně zvolen nejlepším mladým hráčem Ligy mistrů.

Zatímco Nymburk se pokusí navázat na překvapivou výhru ve Fuenlabradě, Opava by ráda ukončila sérii pěti porážek. S oslabeným kádrem a nakumulovanou únavou to však bude mít v Bonnu těžké. Německý celek patří k nejslabším ve skupině a český vicemistr by proto nemusel být bez šancí. Potřebuje však udržet se soupeřem krok déle než do poločasu jako v minulých duelech.