Češi znají soupeře v Lize mistrů. Do Nymburka by mohl přijet Stoudemire

Český vicemistr z Opavy, který se do soutěže probojoval poprvé, se utká například s Reyerem Benátky, do jehož kádru patří křídelník Tomáš Kyzlink. Ve Slezsku se objeví také Iberostar Tenerife, loňský vítěz soutěže.

Atraktivní a papírově zřejmě nejtěžší skupinu má Nymburk, který dostane šanci pomstít se aténskému AEK. V letošním osmifinále s ním prohrál dvojutkání o jediný bod, řecký celek následně celou soutěž vyhrál.

Mistrovský celek zároveň dostal do skupiny dva kluby, které do Ligy mistrů „přestoupily“ z konkurenčních soutěží. Německý Bamberg už nebude usilovat o účast v Eurolize, kterou hrál v posledních třech sezonách.

A Hapoel Jeruzalém vzdal svou snahu se do Euroligy probojovat přes Eurocup. V jeho kádru působí řada izraelských reprezentantů jako Lior Elijahu, Jotam Halperin či Tamir Blatt. A do Jeruzaléma by se mohl vrátit také hvězdný pivot Amar’e Stoudemire. Ten usiluje o comeback do NBA, avšak pokud neuspěje, měl by hrát za bohatý izraelský klub.

Amar´e Stoudemire

Opavští měli přání, aby narazili na týmy, ke kterým by mohli cestovat autobusem, aby nemuseli ještě více navyšovat rozpočet. Los však k nim nebyl v tomto směru příliš přívětivý.

Na Tenerife na Kanárských ostrovech i do Izraele na souboj s Holonem budou muset letět jistě, i do řecké Soluně na zápas s PAOK se pojede autobusem obtížně. Pouze do Bonnu a Benátek může tým ze Slezska cestovat po zemi.

Do kvalifikace se zapojí třetí český klub Pardubice. Východočeši se ve třetím - a zároveň posledním - předkole střetnou s nejlepším celkem ze čtveřice FC Porto, Nižnij Novgorod, Dinamo Tbilisi a Aris Soluň. Papírovými favority jsou Aris a Novgorod.

Pokud Pardubice postoupí, budou zařazeny do skupiny A. Utkaly by se s francouzským šampionem Le Mans, předními týmy z německé (Ludwigsburg) a turecké (Banvit) ligy anebo italským Avellinem, ve kterém letos během play off působil český pivot Patrik Auda.