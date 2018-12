Basketbalisty čeká Rusko, boj o druhé místo se však netýká Hrubana

Nyní mají Češi na druhém místě náskok dvou výher na Rusy, ale ti skupinu zakončí zápasy v Bulharsku a s Finskem, v nichž se dají čekat jejich úspěchy. Naopak Čechy čeká ještě těžký zápas ve Francii. Pokud svěřenci trenéra Ronena Ginzburga prohrají v Rusku o více než bod, mohou na konci bojů ve skupině přijít o druhé místo.

„Chceme vyhrát každý zápas a udržet si dobré rozpoložení až do mistrovství světa,“ řekl kapitán Pavel Pumprla. „Rusové ještě nemají postup jistý, ale my můžeme hrát uvolněně a vyzkoušet si věci, které bychom si jinak nevyzkoušeli. Ale rozhodně tam nejedeme na výlet,“ dodal.

„Tím, že nemají jistý postup, tak do utkání půjdou s velkou vervou a bude na nás, jak k tomu přistoupíme. Určitě se jim to budeme snažit ztížit co nejvíce. Jsou to siloví hráči, tak uvidíme, jak se s nimi popereme,“ přidal rozehrávač Jakub Šiřina.

Utkání v Rusku začne v pondělí v 17:30 SEČ v přímém přenosu ČT Sport.

V září v Praze vyhráli Češi 80:78. Tentokrát ale půjdou oba týmy do zápasu v odlišném rozložení sil. Češi budou mít z poloviny jinou sestavu. Na rozdíl od Rusů jim totiž opory Jana Veselého a Ondřeje Balvína neuvolnily euroligové kluby. To CSKA Moskva a BC Chimki ruským reprezentantům start umožnily. „Když je v Rusku zaveleno, že budou hrát kluci z Euroligy, tak prostě budou hrát,“ konstatoval Pumprla.

Trenér Ginzburg navíc nemá k dispozici ani zraněné Blakea Schilba, Patrika Audu a nakonec ani nejlepšího střelce Vojtěcha Hrubana, který se zranil při páteční prohře 65:79 s Francií a s týmem do Moskvy neodcestoval.

„Vojtovy body a obrana budou chybět. Zase je to ale příležitost pro další mladší kluky, když na ně není takový tlak výsledku. Myslím, že po zraněních nebo nemocech se mančaft vždycky stmelí. Najde se další hráč nebo hráči, kteří Vojtu v útoku nahradí. Ale budeme méně čitelní. Kdyby tady byl Vojta, tak by se na něj Rusové více připravovali,“ řekl asistent hlavního trenéra Petr Czudek.

Rusku kvůli zranění prstu chybí nejlepší střelec Alexej Šved, ale další opory z Euroligy dorazily - včetně Dmitrije Kulagina, který 26 body řídil páteční výhru Ruska 77:75 po prodloužení ve Finsku. Pod košem je po zranění zpět dvojnásobný euroligový vítěz Andrej Voroncevič a o rozehrávku a nebezpečnou střelbu z dálky se stará Dmitrij Chvostov.

„Na Rusech bylo v zápase ve Finsku vidět, že byli nervózní. První poločas jim vůbec nevyšel. Bylo vidět, že tíha postupu na nich je. Když vyhráli v prodloužení, spadlo to z nich, měli obrovskou radost. Budou potřebovat vyhrát. Tlak je na Rusku, oni jsou favoriti,“ dodal Czudek.