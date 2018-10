Hradecký kouč: Porazit Nymburk? Už jen hrát proti němu je čest

„Snažím se hráčům vysvětlit, že je to pro nás čest a odměna za naši práci. Kdo by si ještě před rokem představil, že k nám Nymburk na ligový zápas vůbec přijede?“ uvedl trenér hradeckého družstva Lubomír Peterka.

Bohužel Hradečtí by ve své současné situaci spíše potřebovali konečně vyhrát a tím spravit náladu sobě i fanouškům. V dosavadních pěti odehraných zápasech se to Královským sokolům ani jednou nepovedlo, a tak zůstávají posledním týmem soutěže bez vítězství. Pokud by se dočkali dnes, mluvilo by se o prvotřídní senzaci.

„Nymburk má tak výborný tým, že v celé soutěži prohraje možná jednou. Že by to bylo právě u nás, to se dá těžko předpokládat,“ připouští hradecký kouč. I proto, že minulé utkání v Kolíně se týmu vůbec nepovedlo: „Za ten výkon se stydím. Ve všech předcházejících zápase jsme sice také prohráli, ale hráli jsme slušný basketbal. V Kolíně bylo všechno špatně.“

Hradec tím protáhl své čekání na úvodní výhru v lize, k čemuž trochu přispělo i to, že kromě duelu s USK Praha odehrál všechny zbývající na hřištích soupeřů. A nemilosrdný los je navíc po dnešním zápase s Nymburkem posílá za soupeři i v dalších dvou případech. „Hrát v prvních osmi kolech dvakrát doma a z toho jednou přijede Nymburk, to je opravdu těžké,“ přiznává Peterka. Přitom právě první výhra by týmu mohla výrazně pomoci. „Není jednoduché držet hráče nahoře, někteří naše postavení těžce nesou,“ je si vědom kouč.

Dnes mu budou chybět dvě opory, ke zraněnému Andresovi se totiž přidal i nemocný Pandula.

Dnešní duel hradeckých Královských sokolů s mistrovským Nymburkem začne v hradecké hale v Třebši v 19 hodin.