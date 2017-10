Basketbalistky USK v Eurolize na úvod zdolaly Bourges, spasil je závěr

Duel měl být pro trenérku Natálii Hejkovou ostrým testem, jak silný tým se přes léto povedlo sestavit po odchodu klíčových opor. A zejména úvod utkání byl nad očekávání.

„Čekala jsem to horší. Bylo pro nás totiž velmi těžké skočit do Euroligy, jelikož česká liga tým nepřipraví na tyto zápasy. Pro mladé hráčky to bylo opravdu těžké, protože co funguje v české lize, nefunguje v Eurolize,“ řekla Hejková.

Pražankám dobře fungovala obrana, tým se prezentoval aktivním a živelným basketbalem a především španělská rozehrávačka Marta Xargayová si po dvou letech ve stínu své krajanky Laii Palauové užívala roli lídra. Potvrdila to 19 body, 7 asistencemi a 6 doskoky.

„Především si užívám možnost hrát basketbal. Ale jsem i ráda za roli, kterou mám a chci pomoci ostatním. Když už jste v této roli, musíte toho využít a já se snažím v každém zápase vydat to nejlepší. Ne vždy dáte devatenáct bodů, ale já se snažím vždy hrát na sto procent,“ řekla dvojnásobná mistryně Evropy.

Role hlavního zakončovatele akcí se nebála nová pivotka Amanda Zahuiová, ovšem postrádala lepší produktivitu, když na 15 bodů potřebovala 14 střel a několikrát nevyužila dobrou pozici. České mistryně si vypracovaly až čtrnáctibodové vedení, ale o to přišly ve třetí čtvrtině, kdy jim několik střel vypadlo z obroučky a těžko se prosazovaly proti velmi dobré obraně Bourges.

„Začaly hrát agresivněji a my byly laxnější. Euroligový rytmus je úplně jiný než v české lize. Byly tam úplně typické ztráty. Přihrávky, které v české lize projdou, ale v Eurolize ne. Strašně moc ztrát, to se nesmí stát. Navíc jsme dělaly chyby v obraně a ony dávaly jeden koš za druhým, takže jsme ani nemohly hrát rychle dopředu,“ popisovala krizový úsek Hejková.

V úvodu poslední čtvrtiny se Francouzky po dvou trojkách a šňůře 20:4 dostaly do vedení, ale Alena Hanušová ihned odpověděla trojkou a USK si rychle vzalo vedení zpět. Z utkání se stala očekávaná bitva o každý koš. „Bourges začalo hrát dobrou obranu a my hrály hodně špatnou. Měly jsme spoustu ztrát, začaly nás více presovat, takže to bylo těžké. Ale nevzdaly jsme se a to se cenní,“ hodnotila Xargayová.

Francouzky namotivovala stíhací jízda a v závěru měly více sebevědomí. Ještě minutu a půl před koncem vedly o tři body. Pak ale snížila nová posila Marija Režanová a nejlepší hráčka utkání Xargayová dokonala obrat a dovedla tým k výhře.

„Bylo tam štěstí, ale to přeje připraveným, jak se říká. Máme hodně věcí, na kterých musíme pracovat. Je stále vidět, že je to nový tým. Zklamalo mě dost věcí, hlavně obrana ve druhé půli a chyby zkušených hráček. Ale zase jsme vyhrály zápas, ve kterém jsme nehrály dobře, to se cenní,“ hodnotila Hejková.

„Určitě to všechny povzbudí. Ukážeme si chyby, které si nesmíme dovolit ani proti slabším soupeřům. Cesta je správná, ale budou na ní výmoly,“ dodala zkušená trenérka, která nečekaně dala 12 minut hry i teprve osmnáctileté Veronice Voráčkové.