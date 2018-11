Děčín rozebíral opavskou obranu, Ústí překvapilo veleobratem

Basketbalový Děčín doma zase v útoku rejdil, stobodová hranice vypadá v Armex Sportcentru už skoro jako norma, ve skutečnosti jde stále výjimečnost: 99 bodů Hradci Králové, 100 Olomoucku, 106 Ostravě a teď 100 Opavě. Jen s USK to bylo obranářské, výhru zajistilo bodů 68.

„Stovka je pro nás dobrá, protože náš útok je vždycky otazníková hra, jestli to bude padat, nebo ne,“ řekl trenér Pavel Budínský.

Jeho Válečníci v souboji posledních vicemistrů dominovali 100:79 (27:29, 49:42, 76:59, Carlson 18, Autrey 17, Pomikálek 13, Grunt a Šiška po 10 – Zbránek 24, Švandrlík 22) a vyšvihli se na 2. místo tabulky.

„Můžeme být spokojení, byť logicky budeme poslouchat, že Opava nepřijela v plné sestavě. Oni jsou teď v modu Ligy mistrů,“ tvrdí Budínský. „Sestava soupeře byla okleštěná o některé nosné hráče, připravovali jsme se na ně víc než na ty, co tolik nehrají. Museli jsme tedy udělat rychlé taktické korekce, i tak hlavně náhradníci Opavy hráli s chladnou hlavou a my za 1. čtvrtku dostali 29 bodů. Rozhodla investovaná energie do 40 minut, širší lavička, lepší spolupráce a naše střelba.“

Končilo se exhibičně, Tomáš Pomikálek se po smečích věšel na obroučku a hostující trenér Petr Czudek pak pravil: „Děčín nás rozebíral, v obraně jsme hořeli. I když jsme byli v pěti zpátky, dva hráči nás byli schopni vykombinovat. Někteří naši mají v hlavy v oblacích, učíme se koncentrovat na každý zápas.“

Ústí překvapilo ve Svitavách strhující výhrou 70:66 (15:13, 37:29, 54:50, Houška 14, Wallace 13, Wisseh 10, Stevanovič 9 – O‘Brien 20). Sluneta v závěru skóre báječně otočila z 58:66 díky šňůře 12:0, nastartovaly ji trojky Wallaceho a Houšky v předposlední minutě. „Když jsme byli -8, už by na nás nikdo nevsadil ani korunu, ale v klucích se vzala nějaká vnitřní síla,“ uvedl pro nbl.cz ústecký trenér Antonín Pištěcký. „Po mnoha zápasech jsme byli agresivnější v obraně.“

Ve středu se hraje Alpský pohár: Děčín hostí maďarský Körmend, Ústí uvítá Vídeň.