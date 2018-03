Děčín zůstal ve hře o druhé místo. Ale teď nás čeká těžká písemka

„Celému týmu musím poděkovat za výkon. Ofenzivní schopnosti Olomoucka vzbuzují respekt a my jsme nechtěli připustit žádný ofenzivní festival domácích. To se nám podařilo. Udrželi jsme soupeře pod sedmdesáti body, což byl klíč k našemu úspěchu,“ hodnotil na klubovém webu děčínský trenér Pavel Budínský.

Armex šel do finiše duelu s šestibodovým náskokem, ale domácí se dokázali přiblížit na bod a dostat se k poslední střele bitvy, Fullerův pokus však zůstal na obroučce.

„Děčín vyhrál zaslouženě. My jsme mohli uspět, ale v úplné koncovce jsme nedokázali udržet patřičnou koncentraci. Na týmu byla vidět i únava, až na Fullera a Váňu byli všichni po nemoci. Utkání jsme ztratili hlavně na útočném doskoku, Děčín získal patnáct míčů k opakovaným střelám. Dalším důvodem porážky byly naše ztráty. Sedmnáct ztracených míčů je strašně moc,“ vyčítal kouč Olomoucka Predrag Benáček.

Zato Budínský chválil své Válečníky za houževnatost. „Zdobila nás, což se potvrdilo na útočném doskoku. Tam jsme odvedli opravdu dobrou práci.“

Těžkou šichtu budou mít vicemistři v sobotu, kdy hostí Nymburk, v NBL dosud neporaženého velmistra. „Bude to samozřejmě těžká písemka, ale já věřím, že jsme doma schopni šampiony pozlobit a donutit je k maximálnímu výkonu,“ je přesvědčený kouč Budínský. Duel se hraje v zítra v Armex Sportcentru v 18 hodin.

„Jestli chceme být první, kdo mistrovi zasadí ránu, musíme všichni zahrát na své maximum. Play off se blíží a každý si umí spočítat, jak jsou karty do vyřazovacích bojů rozdány. Jestli si chceme na konci května opět zabruslit, musíme dát vše do každého zápasu,“ velí děčínský rozehrávač Ondřej Šiška.