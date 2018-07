Basketbalisté vyzvou Bulharsko, po výhře se mohou k MS opět přiblížit

Češi se spolu s dalšími dvěma postupujícími ze skupiny F spojí s celky ze skupiny E, tedy Francií, Ruskem a Bosnou. Pokud porazí Bulharsko, budou v další skupině začínat nejhůř z druhého místa a budou mít na postupových příčkách náskok minimálně dvou výher.

Pak by teoreticky mělo stačit k postupu na šampionát zvládnout oba zápasy s Bosnou. Případná prohra s Bulharskem by ale šance zkomplikovala.

Utkání začne v pardubické Tipsport Areně v pondělí v 18:00.

„Chtěli jsme postoupit s co nejlepším výsledkem. Chtěli jsme to mít 6:0, to už nejde, tak teď cílíme na 5:1. Musíme se zkoncentrovat na další zápas. Případná porážka by nás totiž mohla bolet v další fázi, kde budou ještě těžší soupeři. Potřebujeme to dotáhnout a mít dobrou výchozí pozici,“ upozornil kapitán Pavel Pumprla.

Svěřenci trenéra Ronena Ginzburga hráli v Bulharsku v únoru a vydřeli těsnou výhru 78:76, když 19 vteřin před koncem dal klíčový koš Blake Schilb a Bulhaři následně nezvládli trestné hody.

Tehdy dělal české obraně problémy zejména americký rozehrávač s bulharským pasem Dee Bost, který ale tentokrát na soupisce není, jelikož se chystá na Letní ligu NBA v dresu Memphisu.

Bulharsko však oproti únorovému duelu bude mít k dispozici svou největší hvězdu Saši Vezenkova z euroligové Barcelony, který je s průměrem 18,3 bodu na utkání čtvrtým nejlepším střelcem kvalifikace. Vedle něj jsou oporami týmu i Stanimir Marinov a Pavel Marinov.

„Bulhaři nejsou tak atletičtí jako Finsko, ale fyzičtí jsou dost, mají tam vyšší hráče. Nejsou také tak dobří střelci z dálky. My budeme favoritem, snad se dobře připravíme a dorazíme to další výhrou,“ řekl Pumprla.

„Budou méně basketbaloví a více nepředvídatelní. Bulhaři byli extrémní tým, který zahraje čtyři pět neuvěřitelných akcí a pak má hluchá místa, kdy nedokáže driblovat a hází si to na záda a nohy. Bude důležité, abychom bránili jako proti Finsku. Když to zvládneme, tak nebude problém a tu jejich hru rozbijeme,“ řekl Vojtěch Hruban, který v pátek pomohl k výhře nad Finskem 30 body.